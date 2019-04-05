В целом ожидаем закрытия индекса МосБиржи в диапазоне 2530-2550 пунктов - ИК "Алго Капитал"

"В настоящее время индекс МосБиржи демонстрирует попытки выхода вверх из затянувшейся внутридневной консолидации. Возможно, он сумеет преодолеть близкое сопротивление 2540 пунктов на фоне публикации ряда статистических данных касательно рынка труда в США. В целом же мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи в диапазоне 2530-2550 пунктов. Таким образом, он может завершить торги с незначительным понижением (не более 0,3%) или же с умеренным приростом в пределах 0,5-0,7%", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.