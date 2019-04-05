При сохранении позитивных настроений на биржах США игроки могут попытаться "взять штурмом" уровень $70 по Brent - ГК "ФИНАМ"

"В пятницу нефтяные котировки снижаются на 0,5%, торгуясь вблизи отметки $69. На прошедших торгах нефть марки Brent впервые с ноября 2018 года поднималась выше $70 за баррель, но покорить данную высоту игрокам так и не удалось. Риски коррекции растут с каждым днем. Однако при сохранении позитивных настроений на биржах США игроки могут предпринять очередную попытку "взять штурмом" уровень $70, и если она окажется более успешной, чем две предыдущие, цена фьючерсного контракта Brent может попробовать на прочность отметку $71", - обращает внимание аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.