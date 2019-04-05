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Главная / Аналитикам / Аналитика / Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 64,80-66,80 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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05 апреля 2019 года 15:08
Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 64,80-66,80 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в пятницу пробует расти после решения ЦБ снизить объемы закупок в рамках бюджетного правила. При этом умеренно негативное влияние на курс отечественной валюты оказывает санкционная тематика, а также ухудшение прогноза Всемирного банка о снижении прогноза по динамике ВВП России в 2019 году. Нефть корректируется вниз: участники рынка вновь опасаются замедления глобальной экономики на фоне неоднозначного хода переговоров между Пекином и Вашингтоном. Однако цена барреля Brent продолжает удерживаться выше 69-долларовой отметки благодаря действию соглашения ОПЕК+. Кроме того, сказываются риски срыва поставок ливийского сырья в условиях наступления вооруженных формирований фельдмаршала Халифы Хафтара на Триполи. Динамика доллара остается неопределенной в преддверии публикации статистики по занятости в США. Сильные данные придадут уверенности американской валюте, которая в последнее время испытывала дефицит позитива, а также на время снимут тревоги о рисках рецессии. Как следствие, EM-валюты могут попасть под давление. Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 64,80-66,80 руб./доллар", - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.
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05 апреля 2019 года 16:49
Если экономический рост в США окажется сильным, то доллар может остаться на своих позициях или даже укрепиться - Saxo Bank
"Оптимизм о мировом экономическом росте не лучший друг доллара США, так как любой разгон инфляции выставит ФРС медленно реагирующей. Однако если экономический рост в США окажется сильным, то доллар может остаться на своих позициях или даже укрепиться относительно JPY, CHF, EUR и даже GBP (в... читать дальше
.05 апреля 2019 года 15:31
При сохранении позитивных настроений на биржах США игроки могут попытаться "взять штурмом" уровень $70 по Brent - ГК "ФИНАМ"
"В пятницу нефтяные котировки снижаются на 0,5%, торгуясь вблизи отметки $69. На прошедших торгах нефть марки Brent впервые с ноября 2018 года поднималась выше $70 за баррель, но покорить данную высоту игрокам так и не удалось. Риски коррекции растут с каждым днем. Однако при сохранении позитивных... читать дальше
.05 апреля 2019 года 14:48
"Экономика США медленно, но верно выходит из периода нехватки экономических данных, которая была характерна для первого квартала, - констатирует руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Временная приостановка деятельности правительства оказала... читать дальше
.05 апреля 2019 года 14:27
Конъюнктура рынков золота и серебра стала более сложной, и восстановление столкнулось с препятствиями, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Цены на золото упали ниже 1 300 долл. США за унцию, в то время как котировки серебра пытаются удержаться выше 15 долл. США за... читать дальше
.05 апреля 2019 года 13:56
Кредитно-денежная политика перестала быть сдерживающим фактором для финансовых рынков и превратилась в элемент поддержки - Julius Baer
Противостояние между ФРС США и финансовыми рынками достигло развязки, и рискованные активы взяли верх, считает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. Ужесточение кредитно-денежной политики и циклическое замедление экономического роста отправили финансовые рынки в штопор в последнем... читать дальше
.05 апреля 2019 года 12:10
Положительно на динамику нефтяных котировок влияет повышенный оптимизм инвесторов в отношении рисковых активов - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть уже более трех недель находятся на максимальных уровнях с ноября прошлого года. Контракты на Brent в течение текущей недели торговались в довольно узком диапазоне $69-$70/bbl. Положительно на динамику нефтяных котировок влияет повышенный оптимизм инвесторов в отношении рисковых... читать дальше
.05 апреля 2019 года 11:53
По золоту не исключаем дальнейших попыток тестирования уровней $1286 и $1279 - Инвестиционная палата
"Фьючерс на золото в ходе торгов четверга опускался до уровня поддержки в районе 1286 долларов за тройскую унцию, торги пятницы проходят пока выше уровня 1290 долларов. Давление на цены по инструменту оказали сильные данные по занятости населения в США и рост курса доллара. В ходе ближайших... читать дальше
.05 апреля 2019 года 11:08
"На нефтяном рынке накануне наблюдалась преимущественно нейтральная динамика. Фьючерсы на Brent обновили годовые максимумы и вновь попробовали подняться в район зоны сопротивления $70-70,5, однако сил и драйверов на "штурм" этих рубежей покупатели так и не нашли. Более слабая динамика показывается... читать дальше
.05 апреля 2019 года 10:36
"После тестирования уровня в 70 долларов/баррель в четверг, нефть скорректировалась, не найдя дополнительных импульсов для удержания психологически важного уровня. Тем не менее, считаем, что попытки идти дальше будут, т.к. и конъюнктура, и фундаментал пока складываются в пользу роста нефти. Ждем... читать дальше
.05 апреля 2019 года 10:21
"Вчера вечером нефть достигла отметки 70 долларов за баррель, но сил для роста не хватило, и котировки откатились в район 69,3. Это не начало коррекции, просто, если внимательно посмотреть на нефть, она растет восходящей синусоидой. Поэтому мы считает, что цены "черного золота" еще "заберутся"... читать дальше
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