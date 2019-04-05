Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 64,80-66,80 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль в пятницу пробует расти после решения ЦБ снизить объемы закупок в рамках бюджетного правила. При этом умеренно негативное влияние на курс отечественной валюты оказывает санкционная тематика, а также ухудшение прогноза Всемирного банка о снижении прогноза по динамике ВВП России в 2019 году. Нефть корректируется вниз: участники рынка вновь опасаются замедления глобальной экономики на фоне неоднозначного хода переговоров между Пекином и Вашингтоном. Однако цена барреля Brent продолжает удерживаться выше 69-долларовой отметки благодаря действию соглашения ОПЕК+. Кроме того, сказываются риски срыва поставок ливийского сырья в условиях наступления вооруженных формирований фельдмаршала Халифы Хафтара на Триполи. Динамика доллара остается неопределенной в преддверии публикации статистики по занятости в США. Сильные данные придадут уверенности американской валюте, которая в последнее время испытывала дефицит позитива, а также на время снимут тревоги о рисках рецессии. Как следствие, EM-валюты могут попасть под давление. Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 64,80-66,80 руб./доллар", - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.