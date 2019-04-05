Высокодоходные облигации США: отчет по рынку труда снизит опасения по поводу рецессии - Julius Baer

"Экономика США медленно, но верно выходит из периода нехватки экономических данных, которая была характерна для первого квартала, - констатирует руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Временная приостановка деятельности правительства оказала давление на частное потребление и уровень занятости в январе, а также имела продолжительное влияние на доступность и качество экономических данных, опубликованных в последующие недели и месяцы. Отчет по рынку труда за март станет одним из первых документов, на котором не сказались приостановка работы правительства или погодные условия. Индексы PMI для непроизводственного сектора, опубликованные в четверг, подтверждают нашу позицию о том, что крупнейшая экономика мира вернулась к тренду на экономический рост. Комбинация циклических улучшений в экономике и адаптивной денежно-кредитной политики поддерживает более рисковые сегменты рынка облигаций. Ожидания по темпам экономического роста достигли дна, и мы видим больше пространства для сжатия спредов во втором квартале".