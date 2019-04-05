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Главная / Аналитикам / Аналитика / Высокодоходные облигации США: отчет по рынку труда снизит опасения по поводу рецессии - Julius Baer
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05 апреля 2019 года 14:48
Высокодоходные облигации США: отчет по рынку труда снизит опасения по поводу рецессии - Julius Baer
"Экономика США медленно, но верно выходит из периода нехватки экономических данных, которая была характерна для первого квартала, - констатирует руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Временная приостановка деятельности правительства оказала давление на частное потребление и уровень занятости в январе, а также имела продолжительное влияние на доступность и качество экономических данных, опубликованных в последующие недели и месяцы. Отчет по рынку труда за март станет одним из первых документов, на котором не сказались приостановка работы правительства или погодные условия. Индексы PMI для непроизводственного сектора, опубликованные в четверг, подтверждают нашу позицию о том, что крупнейшая экономика мира вернулась к тренду на экономический рост. Комбинация циклических улучшений в экономике и адаптивной денежно-кредитной политики поддерживает более рисковые сегменты рынка облигаций. Ожидания по темпам экономического роста достигли дна, и мы видим больше пространства для сжатия спредов во втором квартале".
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05 апреля 2019 года 16:49
Если экономический рост в США окажется сильным, то доллар может остаться на своих позициях или даже укрепиться - Saxo Bank
"Оптимизм о мировом экономическом росте не лучший друг доллара США, так как любой разгон инфляции выставит ФРС медленно реагирующей. Однако если экономический рост в США окажется сильным, то доллар может остаться на своих позициях или даже укрепиться относительно JPY, CHF, EUR и даже GBP (в... читать дальше
.05 апреля 2019 года 15:31
При сохранении позитивных настроений на биржах США игроки могут попытаться "взять штурмом" уровень $70 по Brent - ГК "ФИНАМ"
"В пятницу нефтяные котировки снижаются на 0,5%, торгуясь вблизи отметки $69. На прошедших торгах нефть марки Brent впервые с ноября 2018 года поднималась выше $70 за баррель, но покорить данную высоту игрокам так и не удалось. Риски коррекции растут с каждым днем. Однако при сохранении позитивных... читать дальше
.05 апреля 2019 года 14:27
Конъюнктура рынков золота и серебра стала более сложной, и восстановление столкнулось с препятствиями, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Цены на золото упали ниже 1 300 долл. США за унцию, в то время как котировки серебра пытаются удержаться выше 15 долл. США за... читать дальше
.05 апреля 2019 года 13:56
Кредитно-денежная политика перестала быть сдерживающим фактором для финансовых рынков и превратилась в элемент поддержки - Julius Baer
Противостояние между ФРС США и финансовыми рынками достигло развязки, и рискованные активы взяли верх, считает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. Ужесточение кредитно-денежной политики и циклическое замедление экономического роста отправили финансовые рынки в штопор в последнем... читать дальше
.05 апреля 2019 года 12:10
Положительно на динамику нефтяных котировок влияет повышенный оптимизм инвесторов в отношении рисковых активов - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть уже более трех недель находятся на максимальных уровнях с ноября прошлого года. Контракты на Brent в течение текущей недели торговались в довольно узком диапазоне $69-$70/bbl. Положительно на динамику нефтяных котировок влияет повышенный оптимизм инвесторов в отношении рисковых... читать дальше
.05 апреля 2019 года 11:53
По золоту не исключаем дальнейших попыток тестирования уровней $1286 и $1279 - Инвестиционная палата
"Фьючерс на золото в ходе торгов четверга опускался до уровня поддержки в районе 1286 долларов за тройскую унцию, торги пятницы проходят пока выше уровня 1290 долларов. Давление на цены по инструменту оказали сильные данные по занятости населения в США и рост курса доллара. В ходе ближайших... читать дальше
.05 апреля 2019 года 11:08
"На нефтяном рынке накануне наблюдалась преимущественно нейтральная динамика. Фьючерсы на Brent обновили годовые максимумы и вновь попробовали подняться в район зоны сопротивления $70-70,5, однако сил и драйверов на "штурм" этих рубежей покупатели так и не нашли. Более слабая динамика показывается... читать дальше
.05 апреля 2019 года 10:36
"После тестирования уровня в 70 долларов/баррель в четверг, нефть скорректировалась, не найдя дополнительных импульсов для удержания психологически важного уровня. Тем не менее, считаем, что попытки идти дальше будут, т.к. и конъюнктура, и фундаментал пока складываются в пользу роста нефти. Ждем... читать дальше
.05 апреля 2019 года 10:21
"Вчера вечером нефть достигла отметки 70 долларов за баррель, но сил для роста не хватило, и котировки откатились в район 69,3. Это не начало коррекции, просто, если внимательно посмотреть на нефть, она растет восходящей синусоидой. Поэтому мы считает, что цены "черного золота" еще "заберутся"... читать дальше
.05 апреля 2019 года 09:35
Американские фондовые индексы преимущественно выросли в четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в пятницу. Цены на нефть эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
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