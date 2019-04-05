Золото и серебро оказались между двух огней - Julius Baer

Конъюнктура рынков золота и серебра стала более сложной, и восстановление столкнулось с препятствиями, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Цены на золото упали ниже 1 300 долл. США за унцию, в то время как котировки серебра пытаются удержаться выше 15 долл. США за унцию.

Спрос на золото как защитный актив снова снизился в связи с ослаблением неприятия риска и восстановлением рынка ценных бумаг. Позиции в физически подкрепленных продуктах, основном индикаторе спроса на золото как на защитный актив, в последнее время оставались в боковом тренде. Как правило, позиции в таких продуктах показывают рост, когда терпимость к риску падает. Более того, доллар США сохранял сильные позиции несмотря на более осторожную позицию ФРС США, что частично отражает слабость других валют, в том числе валют развивающихся стран.

"Слабость валют развивающихся стран поднимает их внутренние цены на золото и ослабляет спрос, - подчеркивает Карстен Менке. - В качестве примера можно привести Индию, которая является одним из двух крупнейших потребителей золота в мире, и где выраженные в рупиях цены находятся около рекордно высоких уровней. В результате, импорт золота в Индию снизился примерно на 5% за последние шесть месяцев. Как только доллар США начнет ослабевать позже в текущем году, хотя это скорее произойдет в отношении других основных валют, чем валют развивающихся стран, мы полагаем, что золото получит поддержку и долгосрочное восстановление возобновится. Серебро также должно выиграть от такого развития событий, поскольку его котировки следуют динамике золота".