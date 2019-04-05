Кредитно-денежная политика перестала быть сдерживающим фактором для финансовых рынков и превратилась в элемент поддержки - Julius Baer

Противостояние между ФРС США и финансовыми рынками достигло развязки, и рискованные активы взяли верх, считает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. Ужесточение кредитно-денежной политики и циклическое замедление экономического роста отправили финансовые рынки в штопор в последнем квартале 2018 года, и в январе ФРС США пообещала не торопиться со следующим повышением ставок, заявив при этом, что сокращение активов на балансе уже в целом завершено. Однако несмотря на то, что кредитно-денежная политика перестала быть сдерживающим фактором для рынков, прогнозы роста остаются неоднозначными.

"Китай постепенно переходит от политики снижения долговой нагрузки в национальной экономике к стимулированию ее роста, - указывает эксперт. - Прогнозы по развивающимся рынкам, Европе и Японии продолжают зависеть от оживления динамики китайского ВВП. Американская экономика переваривает последствия коррекции на рынке акций и самой продолжительной приостановки работы правительства в истории. Кроме того, США учатся жить с положительными реальными процентными ставками после десяти лет отрицательных. Эти взлеты и падения в деловой активности происходят на поздней стадии экономического цикла, когда опасения по поводу рецессии нарастают, любой накопленный спрос истощается, финансовое положение частных компаний ухудшается, а кривая доходности выглядит относительно ровно. Это благодатная почва для роста пессимизма среди инвесторов, которая открывает возможности для вложений в различных секторах".

Так, пессимизм инвесторов особенно ярко виден на примере снижения котировок акций промышленных компаний, что создает орошие возможности для вложений с перспективой роста в условиях поздней фазы делового цикла. Дэвид Коль полагает, что циклический и структурный прогнозы для акций промышленных компаний остаются привлекательными и не отражены в текущих рыночных оценках. Такие бумаги торгуются ниже исторически средних уровней не только если судить по соотношению рыночной стоимости акции к годовой прибыли на акцию по форвардным контрактам, но и по сравнению с рынком в целом. Как правило, акции промышленных компаний показывают хорошую динамику в поздней фазе делового цикла, когда уровень безработицы низкий, а степень загрузки мощностей растет выше средних значений. На этом этапе компании более склонны рассматривать новые инвестиции в оборудование.

"Геополитические риски, включая торговый конфликт между США и Китаем и вероятность, хоть и не большая, "жесткого" Brexit, в определенной мере подпитывают пессимизм инвесторов. Однако продолжающиеся переговоры Вашингтона и Пекина нивелирует влияние внешнеторгового конфликта, а после завершения острой фазы прошлогодней тарифной войны можно надеяться на снижение торговых барьеров. Что касается Brexit, то на данный момент "жесткий" сценарий выглядит намного менее вероятным по сравнению с отсрочкой выхода из ЕС и более "мягкий" разводом сторон или даже полным отказом от Brexit. Таким образом, мы рассматриваем любое снижение стоимости акций, связанное с этими геополитическими проблемами, как привлекательную возможность для долгосрочных инвесторов, которые отдают должное фундаментальным факторам", - резюмирует главный валютный стратег Julius Baer.