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05 апреля 2019 года 13:56
Кредитно-денежная политика перестала быть сдерживающим фактором для финансовых рынков и превратилась в элемент поддержки - Julius Baer
Противостояние между ФРС США и финансовыми рынками достигло развязки, и рискованные активы взяли верх, считает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. Ужесточение кредитно-денежной политики и циклическое замедление экономического роста отправили финансовые рынки в штопор в последнем квартале 2018 года, и в январе ФРС США пообещала не торопиться со следующим повышением ставок, заявив при этом, что сокращение активов на балансе уже в целом завершено. Однако несмотря на то, что кредитно-денежная политика перестала быть сдерживающим фактором для рынков, прогнозы роста остаются неоднозначными. "Китай постепенно переходит от политики снижения долговой нагрузки в национальной экономике к стимулированию ее роста, - указывает эксперт. - Прогнозы по развивающимся рынкам, Европе и Японии продолжают зависеть от оживления динамики китайского ВВП. Американская экономика переваривает последствия коррекции на рынке акций и самой продолжительной приостановки работы правительства в истории. Кроме того, США учатся жить с положительными реальными процентными ставками после десяти лет отрицательных. Эти взлеты и падения в деловой активности происходят на поздней стадии экономического цикла, когда опасения по поводу рецессии нарастают, любой накопленный спрос истощается, финансовое положение частных компаний ухудшается, а кривая доходности выглядит относительно ровно. Это благодатная почва для роста пессимизма среди инвесторов, которая открывает возможности для вложений в различных секторах". Так, пессимизм инвесторов особенно ярко виден на примере снижения котировок акций промышленных компаний, что создает орошие возможности для вложений с перспективой роста в условиях поздней фазы делового цикла. Дэвид Коль полагает, что циклический и структурный прогнозы для акций промышленных компаний остаются привлекательными и не отражены в текущих рыночных оценках. Такие бумаги торгуются ниже исторически средних уровней не только если судить по соотношению рыночной стоимости акции к годовой прибыли на акцию по форвардным контрактам, но и по сравнению с рынком в целом. Как правило, акции промышленных компаний показывают хорошую динамику в поздней фазе делового цикла, когда уровень безработицы низкий, а степень загрузки мощностей растет выше средних значений. На этом этапе компании более склонны рассматривать новые инвестиции в оборудование. "Геополитические риски, включая торговый конфликт между США и Китаем и вероятность, хоть и не большая, "жесткого" Brexit, в определенной мере подпитывают пессимизм инвесторов. Однако продолжающиеся переговоры Вашингтона и Пекина нивелирует влияние внешнеторгового конфликта, а после завершения острой фазы прошлогодней тарифной войны можно надеяться на снижение торговых барьеров. Что касается Brexit, то на данный момент "жесткий" сценарий выглядит намного менее вероятным по сравнению с отсрочкой выхода из ЕС и более "мягкий" разводом сторон или даже полным отказом от Brexit. Таким образом, мы рассматриваем любое снижение стоимости акций, связанное с этими геополитическими проблемами, как привлекательную возможность для долгосрочных инвесторов, которые отдают должное фундаментальным факторам", - резюмирует главный валютный стратег Julius Baer.
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05 апреля 2019 года 12:10
Положительно на динамику нефтяных котировок влияет повышенный оптимизм инвесторов в отношении рисковых активов - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть уже более трех недель находятся на максимальных уровнях с ноября прошлого года. Контракты на Brent в течение текущей недели торговались в довольно узком диапазоне $69-$70/bbl. Положительно на динамику нефтяных котировок влияет повышенный оптимизм инвесторов в отношении рисковых... читать дальше
.05 апреля 2019 года 11:53
По золоту не исключаем дальнейших попыток тестирования уровней $1286 и $1279 - Инвестиционная палата
"Фьючерс на золото в ходе торгов четверга опускался до уровня поддержки в районе 1286 долларов за тройскую унцию, торги пятницы проходят пока выше уровня 1290 долларов. Давление на цены по инструменту оказали сильные данные по занятости населения в США и рост курса доллара. В ходе ближайших... читать дальше
.05 апреля 2019 года 11:08
"На нефтяном рынке накануне наблюдалась преимущественно нейтральная динамика. Фьючерсы на Brent обновили годовые максимумы и вновь попробовали подняться в район зоны сопротивления $70-70,5, однако сил и драйверов на "штурм" этих рубежей покупатели так и не нашли. Более слабая динамика показывается... читать дальше
.05 апреля 2019 года 10:36
"После тестирования уровня в 70 долларов/баррель в четверг, нефть скорректировалась, не найдя дополнительных импульсов для удержания психологически важного уровня. Тем не менее, считаем, что попытки идти дальше будут, т.к. и конъюнктура, и фундаментал пока складываются в пользу роста нефти. Ждем... читать дальше
.05 апреля 2019 года 10:21
"Вчера вечером нефть достигла отметки 70 долларов за баррель, но сил для роста не хватило, и котировки откатились в район 69,3. Это не начало коррекции, просто, если внимательно посмотреть на нефть, она растет восходящей синусоидой. Поэтому мы считает, что цены "черного золота" еще "заберутся"... читать дальше
.05 апреля 2019 года 09:35
Американские фондовые индексы преимущественно выросли в четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в пятницу. Цены на нефть эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.04 апреля 2019 года 19:02
"На рынке облигаций пессимизм, связанный с текущей фазой экономического цикла, заставляет инвесторов обратиться к более рисковым секторам, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Мы ожидаем продолжение возобновившегося поиска доходности. Инвесторы хотят использовать... читать дальше
.04 апреля 2019 года 18:35
Мы полагаем, что долгосрочное восстановление на рынке золота продолжится, и подтверждаем нашу конструктивную позицию по металлу - Julius Baer
В дополнение к поиску структурных трендов и возможностей, связанных с циклическими факторами, важной задачей для инвесторов во втором квартале 2019 года будет поиск подходящего инструмента для сохранения капитала. Главный валютный стратег Julius Baer полагает, что золото может послужить таким... читать дальше
.04 апреля 2019 года 18:15
Сильный внутренний спрос поддерживает рост непроизводственных отраслей крупнейших экономик мира - Julius Baer
Опубликованные в среду индексы деловых настроений PMI в непроизводственном секторе/сфере услуг за март, как и ожидалось, подтвердили довольно уверенный рост соответствующих отраслей крупнейших мировых экономик, отмечает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. В Китае индикатор от... читать дальше
.04 апреля 2019 года 17:30
Два пугала, которые долгое время не давали покоя рынку, а именно Брекзит и торговое соглашение США и Китая, уже очень скоро могут полностью поблекнуть в качестве важных событийных рисков, считает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Тогда возникает вопрос: учтена ли рынком уже такая... читать дальше
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