Присвоение "Русалу" рейтингов ведущих международных рейтинговых агентств напомнит инвесторам о снижении нависавших над компанией угроз - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило "Русалу" корпоративный рейтинг на уровне Ba3. Прогноз по рейтингу - "стабильный". (Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщении агентства). Рейтинг подкреплен сильными позициями компании на рынке, наличием долгосрочных контрактов, географической диверсификацией производства, большой долей продукции с высокой добавленной стоимостью, наличием 27,8% доли в "Норникеле" и другими факторами, отметили в Moody's.

Год назад в апреле 2018 года агентство отозвало рейтинги "Русала" на фоне введения санкций США в отношении Олега Дерипаски и контролируемых им компаний, напоминает начальник аналитического отдела ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. В январе 2019 года ограничения были сняты. Для этого Дерипаске, который до сих пор находится под санкциями, пришлось снизить долю в компании En+, контролирующем акционере "Русала", с 70% до 44,95%. Дерипаска также напрямую владеет 0,01% акций "Русала", по которым не имеет права получать дивиденды. В марте этого года агентство Fitch, которое также отзывало рейтинги "Русала" из-за санкций, присвоило компании рейтинг на уровне "BB-" со "стабильным" прогнозом.

"Присвоение компании рейтингов ведущих международных рейтинговых агентств напомнит инвесторам о снижении нависавших над компанией угроз, - комментирует новость эксперт ИК "Церих". - Происходившее в марте снижение цены акций, а также новости о повышении рейтинга компании создают благоприятное сочетание для открытия новых позиций по акциям компании по текущим ценам. Некоторое смущение вызывает наблюдающаяся на мировых рынках стагнация цен на алюминий. Ввиду чего нельзя полностью отбрасывать варианты и неблагоприятного развития событий. Для таких случаев полезным является выстраивание близких ограничений на возможные потери по открываемой позиции. В качестве ограничителя потерь по открываемой позиции можно выбрать уход цены до 26 рублей за акцию".