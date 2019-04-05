Общий риск-позитив и повышенные цены на нефть могут позволить индексу МосБиржи совершить шаг в направлении 2560-2580 пунктов - БКС

По мнению финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, российский рынок акций достаточно быстро "переварил" очередной всплеск санкционных новостей из-за океана и сохраняет шансы на покорение новых максимумов.

"В пятницу индекс Мосбиржи пребывает в символическом плюсе, происходит вялотекущая борьба за отметку 2540 пунктов, - комментирует эксперт БКС. - Быкам благоволит внешний фон, связанный с торговыми переговорами США и КНР. Дональд Трамп привнес долгожданную конкретику, заявив, что "монументальное соглашение" может быть подписано через месяц. В столь же оптимистичном ключе выступила и китайская сторона. Это поддерживает общий risk on на фондовых площадках. На наш взгляд, российский рынок мог бы показать более уверенную динамику в рамках общего риск-позитива, однако сегодня он не получает необходимой поддержки со стороны нефтяных котировок, которые корректируются примерно на 0,5% после выхода данных о росте запасов в США на 7,2 млн баррелей (против ожидавшегося сокращения на 0,43 млн)".

В целом же, Brent уверенно удерживает повышенные ценовые уровни. Фундаментальные факторы (исполнение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи и ожидания ее продления до конца 2019 года, сезонный спрос, коллапс производства в Венесуэле, снижение буровой активности в США) и техническая картина, по мнению аналитика. указывают на высокую вероятность достижения "черным золотом" в краткосрочной перспективе отметки $70 за баррель.

Сергей Дейнека полагает, что общий риск-позитив и повышенные цены на нефть в условиях отсутствия новых всплесков возмущения санкционного фона могут позволить индексу Мосбиржи совершить шаг в направлении 2560-2580 пунктов, однако по мере приближения к ней сопротивление будет носить нарастающий характер.