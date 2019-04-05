Санкций нет, но рубль боится - FxPro

"Российская валюта продолжает плавное отступление. USD/RUB снижается с начала дня на 7 копеек - до 65,40. EUR/RUB теряет 3 копейки - до 73,45. Однако в обоих случаях наблюдается сохранение тренда на планомерное снижение рубля: на его котировки перестали влиять внешние факторы. Это стало понятно после того, как общее усиление спроса на доходные активы на мировых рынках в буквальном смысле прошло мимо российской валюты. Наиболее значимой причиной этого изменения видится усиление санкционной риторики. К угрозам санкций относительно Украины и британского "дела Скрипалей" добавилась Венесуэла, а потому все внимание инвесторов приковано именно к этим новостям. Даже несмотря на снижение в последние дни, по итогам первого квартала рубль с большим отрывом стал наиболее сильным из трех десятков популярных мировых валют. Так, рубль вырос к доллару на 6,6% с начала года, с большим отрывом от ближайшего преследователя - колумбийского песо - с его ростом в 3,8%. Инвесторы понимают, что пока остается достаточно пространства для осторожной фиксации прибыли после роста. Ее вполне хватить, чтобы застраховать себя от рисков надвигающихся санкций. Проще говоря, рубль может остаться уязвимым перед дальнейшим снижением. Технический анализ графика предполагает, что в перспективе недели USD/RUB может сползти в область 67 и даже 68. Для EUR/RUB ближайшими потенциальными целями выглядят уровни 74, которые ранее служили важной поддержкой (то есть валюту активно покупали на спадах к этой отметке). В более длительной перспективе стоит присмотреться к 75", - предупреждает аналитик FxPro Александр Купцикевич.