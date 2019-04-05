Огромное первичное предложение ОФЗ со стороны Минфина будет и далее препятствовать снижению доходностей - Уралсиб

"Вчерашний день на российском рублевом рынке выдался невыразительным. Рубль немного скорректировался и смотрелся хуже большинства валют ЕМ, потеряв за основную сессию 0,4% на фоне заметного роста индекса доллара. Цены на нефть сохранили высокую волатильность, колеблясь в коридоре 69– 69,7 долл./барр., однако по итогам дня продемонстрировали практически нейтральную динамику. В сегменте ОФЗ объем сделок превысил 25 млрд руб., однако более 6 млрд руб. прошло во флоатерах. Из бумаг с постоянным купоном основные обороты были зафиксированы в двух выпусках: это вновь трехлетние ОФЗ 26209, а также семилетние ОФЗ 26226, совокупный объем сделок в них достиг 10 млрд руб. Доходности вдоль кривой вчера изменились в пределах +/- 1–2 б.п. Сейчас доходность в самой дальней точке кривой составляет 8,54% годовых, там она находится примерно с середины февраля, то есть с того момента, как Минфин проводит безлимитные аукционы (в середине марта была предпринята неудачная попытка продавить кривую вниз). Огромное первичное предложение со стороны финансового ведомства будет и далее препятствовать снижению доходностей вдоль кривой, которые, по нашим оценкам, могли бы сейчас быть на 20–30 б.п. ниже," - отмечает аналитик Уралсиба Ольга Стерина.

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