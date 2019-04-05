По золоту не исключаем дальнейших попыток тестирования уровней $1286 и $1279 - Инвестиционная палата

"Фьючерс на золото в ходе торгов четверга опускался до уровня поддержки в районе 1286 долларов за тройскую унцию, торги пятницы проходят пока выше уровня 1290 долларов. Давление на цены по инструменту оказали сильные данные по занятости населения в США и рост курса доллара. В ходе ближайших торговых сессий мы не исключаем дальнейших попыток тестирования уровней 1286 и 1279 долларов за тройскую унцию", - отмечает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.