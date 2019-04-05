Положительно на динамику нефтяных котировок влияет повышенный оптимизм инвесторов в отношении рисковых активов - "Нордеа Банк"

"Цены на нефть уже более трех недель находятся на максимальных уровнях с ноября прошлого года. Контракты на Brent в течение текущей недели торговались в довольно узком диапазоне $69-$70/bbl. Положительно на динамику нефтяных котировок влияет повышенный оптимизм инвесторов в отношении рисковых активов. Поддержку ценам на нефть также оказывает ограничение предложения сырья со стороны стран ОПЕК+, которое происходит благодаря действию сделки по сокращению нефтедобычи. Кроме того, несмотря на то что в среду данные Минэнерго свидетельствовали о неожиданном росте запасов сырой нефти в США на 7 mb, в четверг стоимость Brent превысила отметку в $70/bbl впервые за последние более чем 4 месяца. Сегодня (22:00 мск) участники рынка обратят своё внимание на данные от Baker Hughes по количеству буровых установок в Штатах. Краткосрочные ориентиры на Brent $68.5-$70.5/bbl", - комментируют ситуацию на рынке нефти аналитики "Нордеа Банка"