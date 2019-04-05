Сегодня рубль останется малоподвижным до публикации статистики по американскому рынку труда - "Нордеа Банк"

"Рубль не демонстрирует выраженной динамики на старте торгов, - констатируют эксперт "Нордеа Банка". - В целом за неделю курс российской валюты практически не изменился, в то время как индекс валют развивающихся стран вырос почти на 1%. Аппетит к риску возрос благодаря позитивной статистике текущей недели из Китая и США, а также заявлениям о прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем, что несколько ослабило риски скорого замедления мировой экономики в восприятии участников рынка. Рубль не смог в полной мере отыграть данный позитивный внешний фон из-за санкционной риторики, вернувшейся в центр внимания российского валютного рынка. Примечательно, что если ранее рубль слабел на 1.5-2% в ответ на любое обострение санкционной риторики, то сейчас масштаб данного эффекта снизился до менее чем 1%. Сегодня рубль, вероятно, останется малоподвижным до публикации статистики по американскому рынку труда в 15:30 по Москве. В случае выхода сильной статистики и, как следствие, возможного укрепления доллара рубль может несколько потерять свои позиции в данной паре. Но на более долгосрочном горизонте сильная статистика из США скорее благоприятна для рубля, так как она позволит снизить опасения участников рынка о рисках рецессии".