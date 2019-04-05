Sova Capital начала анализ золотодобывающих компаний РФ с рейтингом "покупать" для акций Polymetal и "держать" для GDR Полюса

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Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital начала анализ золотодобывающих компаний РФ, сообщается в обзоре аналитика ИК Юрия Власова.

Для акций Polymetal (MOEX: POLY) была дана рекомендация "покупать", а для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Полюса" - "держать".

"Мы начинаем анализ золотодобывающих компаний РФ с позитивным взглядом на сектор и отмечаем привлекательность бумаг золотодобытчиков", - говорится в обзоре.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Polymetal (для акций, цены в фунтах стерлингов) - 9,40 (текущая цена - 8,29), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Полюс - 43 (текущая цена - 39,20), рекомендация - держать.