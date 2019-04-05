Российские активы замерли в нерешительности, затрудняясь выбрать направление для нового масштабного движения - Росбанк

"Российские активы замерли в нерешительности, затрудняясь выбрать направление для нового масштабного движения. Данный факт вполне закономерен, если учесть разнородность поступающих в последние дни новостей. Инвесторы могут найти весомые поводы для оптимизма. Спрос на активы из развивающихся стран стимулируется сигналами о прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем. Для курса рубля позитивны как интервенции Минфина на протяжении апреля в меньшем объеме, чем ожидали участники рынка, так и консолидация цен на нефть в высоком диапазоне $69-70/барр. (Brent). Для рынка ОФЗ многозначительна успешность последних первичных аукционов. Не меньше, однако, и поводов для осторожности. Интерес к безрисковым активам подогревает экономическая (все еще крайне плохая статистика из ЕС) и политическая (Brexit) неопределенность. Периодичность санкционных заголовков относительно РФ в последние недели нарастает. А сезонность текущего счета платежного баланса обещает играть все меньше на пользу рубля в грядущие месяцы", - комментируют ситуацию аналитики Росбанка.