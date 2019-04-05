В среднесрочной перспективе по Brent еще возможно преодоление уровней $70-70,5 - БКС

"На нефтяном рынке накануне наблюдалась преимущественно нейтральная динамика. Фьючерсы на Brent обновили годовые максимумы и вновь попробовали подняться в район зоны сопротивления $70-70,5, однако сил и драйверов на "штурм" этих рубежей покупатели так и не нашли. Более слабая динамика показывается во фьючерсах на американскую WTI. Отчасти это обусловлено той статистикой от Минэнерго США (EIA), которая ранее указала на неожиданный рост запасов и увеличение объема добычи до нового рекордного уровня. Спад буровой активности в США пока еще не сказался на темпах наращивания объемов производства, однако это нормально, так как традиционно реакция проявляется через 2-3 квартала. Можно ожидать, что добыча перестанет так быстро расти лишь в летний период. Вместе с тем снижение цен на нефть сдерживается за счет оптимизма в отношении американо-китайских торговых переговоров, а также неожиданное улучшение статистики по КНР, которое наблюдается в последние полторы недели. Допускаем незначительный откат по Brent в самой ближайшей перспективе, однако речь не идет о развороте тренда. Не исключено, что в среднесрочной перспективе еще возможно преодоление уровней $70-70,5. При таком раскладе цели сместятся к $72,5-72,7. А уже около этих уровней восходящий тренд вполне может остановиться. Обращаем внимание, что в последнее время нефтяные фьючерсы поступательно уходят в состояние "бэквордации". То есть ближайший фьючерс на Brent становится дороже контрактов с более поздним исполнением, так как дальние фьючерсы могут использоваться крупными игроками для "хеджирования" и фиксации привлекательных ценовых уровней. Традиционно мы используем сравнение ближайшего контракта и с экспирацией через 18 месяцев. Сейчас разница между ними выросла уже до $4,3. Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются с понижением на 0,32% к уровням закрытия предыдущего дня", комментирует ситуацию начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин.