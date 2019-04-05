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05 апреля 2019 года 11:08
В среднесрочной перспективе по Brent еще возможно преодоление уровней $70-70,5 - БКС
"На нефтяном рынке накануне наблюдалась преимущественно нейтральная динамика. Фьючерсы на Brent обновили годовые максимумы и вновь попробовали подняться в район зоны сопротивления $70-70,5, однако сил и драйверов на "штурм" этих рубежей покупатели так и не нашли. Более слабая динамика показывается во фьючерсах на американскую WTI. Отчасти это обусловлено той статистикой от Минэнерго США (EIA), которая ранее указала на неожиданный рост запасов и увеличение объема добычи до нового рекордного уровня. Спад буровой активности в США пока еще не сказался на темпах наращивания объемов производства, однако это нормально, так как традиционно реакция проявляется через 2-3 квартала. Можно ожидать, что добыча перестанет так быстро расти лишь в летний период. Вместе с тем снижение цен на нефть сдерживается за счет оптимизма в отношении американо-китайских торговых переговоров, а также неожиданное улучшение статистики по КНР, которое наблюдается в последние полторы недели. Допускаем незначительный откат по Brent в самой ближайшей перспективе, однако речь не идет о развороте тренда. Не исключено, что в среднесрочной перспективе еще возможно преодоление уровней $70-70,5. При таком раскладе цели сместятся к $72,5-72,7. А уже около этих уровней восходящий тренд вполне может остановиться. Обращаем внимание, что в последнее время нефтяные фьючерсы поступательно уходят в состояние "бэквордации". То есть ближайший фьючерс на Brent становится дороже контрактов с более поздним исполнением, так как дальние фьючерсы могут использоваться крупными игроками для "хеджирования" и фиксации привлекательных ценовых уровней. Традиционно мы используем сравнение ближайшего контракта и с экспирацией через 18 месяцев. Сейчас разница между ними выросла уже до $4,3. Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются с понижением на 0,32% к уровням закрытия предыдущего дня", комментирует ситуацию начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин.
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05 апреля 2019 года 13:56
Кредитно-денежная политика перестала быть сдерживающим фактором для финансовых рынков и превратилась в элемент поддержки - Julius Baer
Противостояние между ФРС США и финансовыми рынками достигло развязки, и рискованные активы взяли верх, считает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. Ужесточение кредитно-денежной политики и циклическое замедление экономического роста отправили финансовые рынки в штопор в последнем... читать дальше
.05 апреля 2019 года 12:10
Положительно на динамику нефтяных котировок влияет повышенный оптимизм инвесторов в отношении рисковых активов - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть уже более трех недель находятся на максимальных уровнях с ноября прошлого года. Контракты на Brent в течение текущей недели торговались в довольно узком диапазоне $69-$70/bbl. Положительно на динамику нефтяных котировок влияет повышенный оптимизм инвесторов в отношении рисковых... читать дальше
.05 апреля 2019 года 11:53
По золоту не исключаем дальнейших попыток тестирования уровней $1286 и $1279 - Инвестиционная палата
"Фьючерс на золото в ходе торгов четверга опускался до уровня поддержки в районе 1286 долларов за тройскую унцию, торги пятницы проходят пока выше уровня 1290 долларов. Давление на цены по инструменту оказали сильные данные по занятости населения в США и рост курса доллара. В ходе ближайших... читать дальше
.05 апреля 2019 года 10:36
"После тестирования уровня в 70 долларов/баррель в четверг, нефть скорректировалась, не найдя дополнительных импульсов для удержания психологически важного уровня. Тем не менее, считаем, что попытки идти дальше будут, т.к. и конъюнктура, и фундаментал пока складываются в пользу роста нефти. Ждем... читать дальше
.05 апреля 2019 года 10:21
"Вчера вечером нефть достигла отметки 70 долларов за баррель, но сил для роста не хватило, и котировки откатились в район 69,3. Это не начало коррекции, просто, если внимательно посмотреть на нефть, она растет восходящей синусоидой. Поэтому мы считает, что цены "черного золота" еще "заберутся"... читать дальше
.05 апреля 2019 года 09:35
Американские фондовые индексы преимущественно выросли в четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в пятницу. Цены на нефть эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.04 апреля 2019 года 19:02
"На рынке облигаций пессимизм, связанный с текущей фазой экономического цикла, заставляет инвесторов обратиться к более рисковым секторам, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Мы ожидаем продолжение возобновившегося поиска доходности. Инвесторы хотят использовать... читать дальше
.04 апреля 2019 года 18:35
Мы полагаем, что долгосрочное восстановление на рынке золота продолжится, и подтверждаем нашу конструктивную позицию по металлу - Julius Baer
В дополнение к поиску структурных трендов и возможностей, связанных с циклическими факторами, важной задачей для инвесторов во втором квартале 2019 года будет поиск подходящего инструмента для сохранения капитала. Главный валютный стратег Julius Baer полагает, что золото может послужить таким... читать дальше
.04 апреля 2019 года 18:15
Сильный внутренний спрос поддерживает рост непроизводственных отраслей крупнейших экономик мира - Julius Baer
Опубликованные в среду индексы деловых настроений PMI в непроизводственном секторе/сфере услуг за март, как и ожидалось, подтвердили довольно уверенный рост соответствующих отраслей крупнейших мировых экономик, отмечает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. В Китае индикатор от... читать дальше
.04 апреля 2019 года 17:30
Два пугала, которые долгое время не давали покоя рынку, а именно Брекзит и торговое соглашение США и Китая, уже очень скоро могут полностью поблекнуть в качестве важных событийных рисков, считает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Тогда возникает вопрос: учтена ли рынком уже такая... читать дальше
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