Амплитуда колебаний USD/RUB в ближайшей перспективе останется, скорее всего, невысокой - БКС

"Высокие нефтяные цены сдерживают рубль от более серьезной просадки из-за роста санкционных рисков. Спровоцировать серьезный рост волатильности в текущей ситуации как раз может лишь геополитический драйвер. В целом же амплитуда колебаний по паре USD/RUB в ближайшей перспективе останется, скорее всего, невысокой", - отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин.