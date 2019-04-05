И конъюнктура, и фундаментал пока складываются в пользу роста нефти - Промсвязьбанк

"После тестирования уровня в 70 долларов/баррель в четверг, нефть скорректировалась, не найдя дополнительных импульсов для удержания психологически важного уровня. Тем не менее, считаем, что попытки идти дальше будут, т.к. и конъюнктура, и фундаментал пока складываются в пользу роста нефти. Ждем движения к 72,6 долл./барр. На следующей неделе в фокусе будет серия ежемесячных отчетов по рынку нефти от Минэнерго США, МЭА и ОПЕК. Они будут важны для оценки баланса и прогнозов до конца года", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.