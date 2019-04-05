Цены на "черное золото" еще "заберутся" выше 70 долларов - Алор Брокер

"Вчера вечером нефть достигла отметки 70 долларов за баррель, но сил для роста не хватило, и котировки откатились в район 69,3. Это не начало коррекции, просто, если внимательно посмотреть на нефть, она растет восходящей синусоидой. Поэтому мы считает, что цены "черного золота" еще "заберутся" выше 70 долларов, и не исключаем движения в район 73 долларов. Благоприятным фактором для нефти является и отсутствие в последнее время заявлений Трампа о том, что цена на энергоносители высока и ее надо бы снизить", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.