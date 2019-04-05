Недельный отток из фондов акций GEM оказался рекордным с начала года - БКС

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Совокупный чистый отток капитала из фондов акций GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) за неделю с 28 марта по 3 апреля 2019 года составил $452 млн и оказался рекордным с начала текущего года, говорится в обзоре главного стратега "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

При этом совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за отчетный период составил порядка $100 млн против оттока $60 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил порядка $140 млн против оттока $150 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $50 млн, неделей ранее отток равнялся $100 млн.

"Оттоки капитала из акций развивающихся рынков (EM) усиливаются с началом II квартала. Инвесторы, вкладывающие средства в акции EM, начинают все больше волноваться. Отметим, что все оттоки из фондов акций GEM пришлись на инвесторов, выводивших средства из традиционных фондов, тогда как ETF отчитались о притоке капитала на уровне $0,2 млрд. Фонды, ориентированные на Россию, 8 недель подряд демонстрируют отток капитала. Мы считаем, что с тактической точки зрения перспективы для российских акций ухудшаются", - говорится в обзоре.

По итогам недели, завершившейся 3 апреля, в облигации РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) пришло $40 млн, неделей ранее приток составил $90 млн. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, был небольшой приток капитала.

"Фонды облигаций EM продолжили привлекать новые деньги, но сумма оказалась меньше, чем на предыдущей неделе. Фонды облигаций GEM показали приток капитала в размере $862 млн, что позитивно сказалось и на российских бондах. Приток капитала в этот класс активов продолжается уже 13 недель подряд", - пишет В.Смольянинов.