Консолидация на отечественном рынке акций может продолжиться - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Сырьевые контракты демонстрируют смешанную динамику, рынки Азии также торгуются без существенной волатильности. С другой стороны, сырьевые валюты укрепляются, что является позитивом для рубля. Впрочем, у рубля могут быть свои неприятности, связанные с возможными новостями из США о продвижении законопроектов по ограничениям для РФ. Всемирный банк снизил прогноз роста экономики России в текущем году с 1,6% до 1,4%. В любом случае консолидация на отечественном рынке акций может продолжиться, хотя новости из Китая о прогрессе переговоров США и КНР могут вновь "вдохновить" сырьевые бумаги", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.