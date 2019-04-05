Недельный отток из фондов акций GEM оказался рекордным с начала года - БКС

Совокупный чистый отток капитала из фондов акций GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) за неделю с 28 марта по 3 апреля 2019 года составил $452 млн и оказался рекордным с начала текущего года, говорится в обзоре главного стратега "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

При этом совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за отчетный период составил порядка $100 млн против оттока $60 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.