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05 апреля 2019 года 09:38
В пятницу ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи - ИК "Алго Капитал"
"Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с отклонением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 2535 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2520, 2510 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2540, 2550 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свое вчерашнее "боковое" движение. Этому способствует неопределенное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром", - полагает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.
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05 апреля 2019 года 13:56
Кредитно-денежная политика перестала быть сдерживающим фактором для финансовых рынков и превратилась в элемент поддержки - Julius Baer
Противостояние между ФРС США и финансовыми рынками достигло развязки, и рискованные активы взяли верх, считает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. Ужесточение кредитно-денежной политики и циклическое замедление экономического роста отправили финансовые рынки в штопор в последнем... читать дальше
.05 апреля 2019 года 12:10
Положительно на динамику нефтяных котировок влияет повышенный оптимизм инвесторов в отношении рисковых активов - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть уже более трех недель находятся на максимальных уровнях с ноября прошлого года. Контракты на Brent в течение текущей недели торговались в довольно узком диапазоне $69-$70/bbl. Положительно на динамику нефтяных котировок влияет повышенный оптимизм инвесторов в отношении рисковых... читать дальше
.05 апреля 2019 года 11:53
По золоту не исключаем дальнейших попыток тестирования уровней $1286 и $1279 - Инвестиционная палата
"Фьючерс на золото в ходе торгов четверга опускался до уровня поддержки в районе 1286 долларов за тройскую унцию, торги пятницы проходят пока выше уровня 1290 долларов. Давление на цены по инструменту оказали сильные данные по занятости населения в США и рост курса доллара. В ходе ближайших... читать дальше
.05 апреля 2019 года 11:08
"На нефтяном рынке накануне наблюдалась преимущественно нейтральная динамика. Фьючерсы на Brent обновили годовые максимумы и вновь попробовали подняться в район зоны сопротивления $70-70,5, однако сил и драйверов на "штурм" этих рубежей покупатели так и не нашли. Более слабая динамика показывается... читать дальше
.05 апреля 2019 года 10:36
"После тестирования уровня в 70 долларов/баррель в четверг, нефть скорректировалась, не найдя дополнительных импульсов для удержания психологически важного уровня. Тем не менее, считаем, что попытки идти дальше будут, т.к. и конъюнктура, и фундаментал пока складываются в пользу роста нефти. Ждем... читать дальше
.05 апреля 2019 года 10:21
"Вчера вечером нефть достигла отметки 70 долларов за баррель, но сил для роста не хватило, и котировки откатились в район 69,3. Это не начало коррекции, просто, если внимательно посмотреть на нефть, она растет восходящей синусоидой. Поэтому мы считает, что цены "черного золота" еще "заберутся"... читать дальше
.05 апреля 2019 года 09:35
Американские фондовые индексы преимущественно выросли в четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в пятницу. Цены на нефть эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.04 апреля 2019 года 19:02
"На рынке облигаций пессимизм, связанный с текущей фазой экономического цикла, заставляет инвесторов обратиться к более рисковым секторам, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Мы ожидаем продолжение возобновившегося поиска доходности. Инвесторы хотят использовать... читать дальше
.04 апреля 2019 года 18:35
Мы полагаем, что долгосрочное восстановление на рынке золота продолжится, и подтверждаем нашу конструктивную позицию по металлу - Julius Baer
В дополнение к поиску структурных трендов и возможностей, связанных с циклическими факторами, важной задачей для инвесторов во втором квартале 2019 года будет поиск подходящего инструмента для сохранения капитала. Главный валютный стратег Julius Baer полагает, что золото может послужить таким... читать дальше
.04 апреля 2019 года 18:15
Сильный внутренний спрос поддерживает рост непроизводственных отраслей крупнейших экономик мира - Julius Baer
Опубликованные в среду индексы деловых настроений PMI в непроизводственном секторе/сфере услуг за март, как и ожидалось, подтвердили довольно уверенный рост соответствующих отраслей крупнейших мировых экономик, отмечает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. В Китае индикатор от... читать дальше
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