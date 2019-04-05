В пятницу ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с отклонением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 2535 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2520, 2510 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2540, 2550 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свое вчерашнее "боковое" движение. Этому способствует неопределенное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром", - полагает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.