Индекс МосБиржи продолжит подкрадываться к историческим вершинам - Алор Брокер

"Индекс МосБиржи прибавил вчера 0,13%. Складывается впечатление, что рынку не хватает денег для полноценного роста. Спрос сейчас сосредоточен в наиболее ликвидных акциях: Сбербанке, "Газпроме", "Роснефти" и "Норильском Никеле", которые и тянут рынок вверх. Время от времени, вытесняя кого-то, в перечень входит "Лукойл". С другой стороны, собственных идей на рынке очень мало, а внешний фон также последние дни ближе к нейтральному. Впрочем, вчера основные американские индексы неплохо подросли: Dow Jones +0,64%, а S&P 500 +0,21%. Сегодня с утра фьючерсы на них прибавляют около 0,1%, что дает надежду на позитивное открытие нашего рынка акций", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.