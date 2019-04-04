Мы полагаем, что долгосрочное восстановление на рынке золота продолжится, и подтверждаем нашу конструктивную позицию по металлу - Julius Baer

В дополнение к поиску структурных трендов и возможностей, связанных с циклическими факторами, важной задачей для инвесторов во втором квартале 2019 года будет поиск подходящего инструмента для сохранения капитала. Главный валютный стратег Julius Baer полагает, что золото может послужить таким инструментом, и оно достойно более пристального внимания.

"Растущая обеспокоенность по поводу темпов роста мировой экономики и усиление неприятия риска на рынках ценных бумаг оказали поддержку золоту в прошлом году, подтвердив его роль как защитного актива, - напоминает эксперт. - Вместе со снижением рисков рецессии и восстановлением роста на рынках, цены на золото продолжили подъем. Тем не менее, мы допускаем краткосрочную консолидацию цен в связи с возможностью возвращения негативных факторов, связанных с циклом изменения процентных ставок в США. Американский доллар будет сохранять сильные позиции еще несколько месяцев, частично отражая слабость других валют. Не считая эти краткосрочные негативные факторы, мы полагаем, что долгосрочное восстановление на рынке золота продолжится и подтверждаем нашу конструктивную позицию по металлу. За последние несколько лет мы никогда не были настолько уверены в нашем прогнозе по золоту и рекомендуем покупать на снижении цен".

Дэвид Коль полагает, что изменение ожиданий по поводу кредитно-денежной политики в США продолжит влиять на золото и может вызывать волатильность на рынке: "Следующий этап укрепления драгметалла можно ожидать, когда доллар ослабит свои позиции, что может произойти с середины текущего года. При этом влияние американской валюты на золото также не стоит недооценивать. Исторически, цены на него росли более чем на 2% в месяц, когда доллар показывал снижение, и снижались примерно на 1% в месяц, когда он укреплялся. В дальнейшем цены на золото могут показать рост в начале следующего года, когда мы ожидаем значительное замедление глобального роста. Это должно привлечь инвесторов к драгоценному металлу как к защитному активу. Хотя мы видели подобный рост спроса в конце прошлого года, когда на рынке усилилось неприятие риска, мы полагаем, что в следующем году с замедлением экономики и первыми признаками начала рецессии, этот процесс должен быть намного активнее. Укрепление золота продлится дольше, если на рынок вернутся китайские инвесторы, привлеченные либо динамикой цен, либо ухудшением экономической ситуации в Китае".