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04 апреля 2019 года 18:35
Мы полагаем, что долгосрочное восстановление на рынке золота продолжится, и подтверждаем нашу конструктивную позицию по металлу - Julius Baer
В дополнение к поиску структурных трендов и возможностей, связанных с циклическими факторами, важной задачей для инвесторов во втором квартале 2019 года будет поиск подходящего инструмента для сохранения капитала. Главный валютный стратег Julius Baer полагает, что золото может послужить таким инструментом, и оно достойно более пристального внимания. "Растущая обеспокоенность по поводу темпов роста мировой экономики и усиление неприятия риска на рынках ценных бумаг оказали поддержку золоту в прошлом году, подтвердив его роль как защитного актива, - напоминает эксперт. - Вместе со снижением рисков рецессии и восстановлением роста на рынках, цены на золото продолжили подъем. Тем не менее, мы допускаем краткосрочную консолидацию цен в связи с возможностью возвращения негативных факторов, связанных с циклом изменения процентных ставок в США. Американский доллар будет сохранять сильные позиции еще несколько месяцев, частично отражая слабость других валют. Не считая эти краткосрочные негативные факторы, мы полагаем, что долгосрочное восстановление на рынке золота продолжится и подтверждаем нашу конструктивную позицию по металлу. За последние несколько лет мы никогда не были настолько уверены в нашем прогнозе по золоту и рекомендуем покупать на снижении цен". Дэвид Коль полагает, что изменение ожиданий по поводу кредитно-денежной политики в США продолжит влиять на золото и может вызывать волатильность на рынке: "Следующий этап укрепления драгметалла можно ожидать, когда доллар ослабит свои позиции, что может произойти с середины текущего года. При этом влияние американской валюты на золото также не стоит недооценивать. Исторически, цены на него росли более чем на 2% в месяц, когда доллар показывал снижение, и снижались примерно на 1% в месяц, когда он укреплялся. В дальнейшем цены на золото могут показать рост в начале следующего года, когда мы ожидаем значительное замедление глобального роста. Это должно привлечь инвесторов к драгоценному металлу как к защитному активу. Хотя мы видели подобный рост спроса в конце прошлого года, когда на рынке усилилось неприятие риска, мы полагаем, что в следующем году с замедлением экономики и первыми признаками начала рецессии, этот процесс должен быть намного активнее. Укрепление золота продлится дольше, если на рынок вернутся китайские инвесторы, привлеченные либо динамикой цен, либо ухудшением экономической ситуации в Китае".
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04 апреля 2019 года 19:02
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.04 апреля 2019 года 18:15
Сильный внутренний спрос поддерживает рост непроизводственных отраслей крупнейших экономик мира - Julius Baer
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.04 апреля 2019 года 17:30
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.04 апреля 2019 года 17:17
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.04 апреля 2019 года 13:46
Весь рост котировок с декабря 2018 года - это коррекции в рамках глобального нисходящего тренда - ГК "ФИНАМ"
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.04 апреля 2019 года 12:54
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.04 апреля 2019 года 11:24
В среду российская валюта оставалась "хуже рынка" несмотря на то, что мировые площадки могли похвастаться глобальным спросом на рисковые активы, напоминает аналитик FxPro Александр Купцикевич. К примеру, китайские индексы рванули до 13-месячных максимумов, а нефть уверенно двигалась по направлению... читать дальше
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.04 апреля 2019 года 10:44
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов незначительно снижаются. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $69.1/bbl, WTI - $62.3/bbl. Вчера цены на нефть уверенно двигались вверх до тех пор, пока Минэнерго США не опубликовало официальные данные об изменении коммерческих запасов нефти в... читать дальше
.04 апреля 2019 года 10:10
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