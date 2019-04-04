Мы видим возможности для инвестирования в высокодоходные облигации азиатского региона - Julius Baer

"На рынке облигаций пессимизм, связанный с текущей фазой экономического цикла, заставляет инвесторов обратиться к более рисковым секторам, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Мы ожидаем продолжение возобновившегося поиска доходности. Инвесторы хотят использовать возможности, предоставляемые более рисковыми сегментами рынка, пока процентные ставки остаются стабильными. Высокодоходные облигации США являются показательными для этого сегмента: хотя они предлагают минимальную привлекательную разницу в доходности, они не дешевы. Аналогичные европейские бумаги имеют более привлекательную разницу в доходности. Однако более слабый экономический рост в Европе по сравнению с США является аргументом против этого сегмента. Чтобы избежать слишком сильного воздействия циклического ослабления роста в Европе, мы обращаем внимание на долговые обязательства низкого инвестиционного рейтинга. Выжидательная политика цетробанков развитых стран и разумная премия за риск повышают привлекательность европейских облигаций с рейтингом "BBB-". Этот сегмент стабилизировался, и мы считаем текущий средний спред доходности по сравнению с государственными облигациями на уровне 170 б.п. достаточно хорошим для вложений, особенно для инвесторов в евро".

Пауза в кампании китайских властей по снижению закредитованности экономики и усиление фискального и кредитно-денежного стимулирования, по мнению эксперта Julius Baer, создают возможности для инвестиций в высокодоходные облигации сектора недвижимости КНР. В целом, в текущем году Китай делает упор на стабильность проводимой политики. Устойчивость сектора недвижимости является решающей для экономики страны, поскольку прямо и косвенно этот сектор отвечает за большую долю ВВП страны.

"Мы видим возможности для инвестирования в высокодоходные облигации азиатского региона, особенно в китайские облигации сектора недвижимости, которые, на наш взгляд, предлагают более привлекательную премию за риск. Оценки этих облигаций выглядят также более привлекательными по сравнению с высокодоходными бумагами других развивающихся рынков и аналогичным сектором в США", - резюмирует Дэвид Коль.