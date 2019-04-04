.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Мы видим возможности для инвестирования в высокодоходные облигации азиатского региона - Julius Baer
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
04 апреля 2019 года 19:02
Мы видим возможности для инвестирования в высокодоходные облигации азиатского региона - Julius Baer
"На рынке облигаций пессимизм, связанный с текущей фазой экономического цикла, заставляет инвесторов обратиться к более рисковым секторам, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Мы ожидаем продолжение возобновившегося поиска доходности. Инвесторы хотят использовать возможности, предоставляемые более рисковыми сегментами рынка, пока процентные ставки остаются стабильными. Высокодоходные облигации США являются показательными для этого сегмента: хотя они предлагают минимальную привлекательную разницу в доходности, они не дешевы. Аналогичные европейские бумаги имеют более привлекательную разницу в доходности. Однако более слабый экономический рост в Европе по сравнению с США является аргументом против этого сегмента. Чтобы избежать слишком сильного воздействия циклического ослабления роста в Европе, мы обращаем внимание на долговые обязательства низкого инвестиционного рейтинга. Выжидательная политика цетробанков развитых стран и разумная премия за риск повышают привлекательность европейских облигаций с рейтингом "BBB-". Этот сегмент стабилизировался, и мы считаем текущий средний спред доходности по сравнению с государственными облигациями на уровне 170 б.п. достаточно хорошим для вложений, особенно для инвесторов в евро". Пауза в кампании китайских властей по снижению закредитованности экономики и усиление фискального и кредитно-денежного стимулирования, по мнению эксперта Julius Baer, создают возможности для инвестиций в высокодоходные облигации сектора недвижимости КНР. В целом, в текущем году Китай делает упор на стабильность проводимой политики. Устойчивость сектора недвижимости является решающей для экономики страны, поскольку прямо и косвенно этот сектор отвечает за большую долю ВВП страны. "Мы видим возможности для инвестирования в высокодоходные облигации азиатского региона, особенно в китайские облигации сектора недвижимости, которые, на наш взгляд, предлагают более привлекательную премию за риск. Оценки этих облигаций выглядят также более привлекательными по сравнению с высокодоходными бумагами других развивающихся рынков и аналогичным сектором в США", - резюмирует Дэвид Коль.
.
04 апреля 2019 года 18:35
Мы полагаем, что долгосрочное восстановление на рынке золота продолжится, и подтверждаем нашу конструктивную позицию по металлу - Julius Baer
В дополнение к поиску структурных трендов и возможностей, связанных с циклическими факторами, важной задачей для инвесторов во втором квартале 2019 года будет поиск подходящего инструмента для сохранения капитала. Главный валютный стратег Julius Baer полагает, что золото может послужить таким... читать дальше
.04 апреля 2019 года 18:15
Сильный внутренний спрос поддерживает рост непроизводственных отраслей крупнейших экономик мира - Julius Baer
Опубликованные в среду индексы деловых настроений PMI в непроизводственном секторе/сфере услуг за март, как и ожидалось, подтвердили довольно уверенный рост соответствующих отраслей крупнейших мировых экономик, отмечает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. В Китае индикатор от... читать дальше
.04 апреля 2019 года 17:30
Два пугала, которые долгое время не давали покоя рынку, а именно Брекзит и торговое соглашение США и Китая, уже очень скоро могут полностью поблекнуть в качестве важных событийных рисков, считает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Тогда возникает вопрос: учтена ли рынком уже такая... читать дальше
.04 апреля 2019 года 17:17
Надежды на прогресс в торговых переговорах или даже достижение соглашения между США и Китаем в среду привели к росту котировок промышленных металлов. Тем не менее, аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке считает, что рост цен главным образом связан с улучшением рыночных... читать дальше
.04 апреля 2019 года 13:46
Весь рост котировок с декабря 2018 года - это коррекции в рамках глобального нисходящего тренда - ГК "ФИНАМ"
Внимание мирового сообщества приковано к деятельности Саудовской Аравии, которая серьезно настроена на решительные действия, провоцирующие рост сырья. Усилия Трампа тщетны, нефть марки Brent с начала года прибавила почти 34%. Готовимся к эре дорогой нефти? "Минуточку, давайте посмотрим график... читать дальше
.04 апреля 2019 года 12:54
"Золото вошло в список инструментов, которые "нащупали" сейчас краткосрочную поддержку. Котировки Gold находятся у $1290 с конца прошлой недели. На внутридневных графиках видно усиление покупок с уровня $1285, а ослабление доллара в последние дни выступает дополнительным фактором поддержки. В... читать дальше
.04 апреля 2019 года 11:24
В среду российская валюта оставалась "хуже рынка" несмотря на то, что мировые площадки могли похвастаться глобальным спросом на рисковые активы, напоминает аналитик FxPro Александр Купцикевич. К примеру, китайские индексы рванули до 13-месячных максимумов, а нефть уверенно двигалась по направлению... читать дальше
.04 апреля 2019 года 11:01
"Рынок нефти отреагировал на статистику незначительным снижением. Ряд аналитиков отмечают, что рост запасов вызван разовыми факторами и не формируют устойчивую тенденцию. Кроме того, снижение опасений по поводу замедления мировой экономики, а также сделка по сокращению добычи ОПЕК+ оказывают... читать дальше
.04 апреля 2019 года 10:44
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов незначительно снижаются. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $69.1/bbl, WTI - $62.3/bbl. Вчера цены на нефть уверенно двигались вверх до тех пор, пока Минэнерго США не опубликовало официальные данные об изменении коммерческих запасов нефти в... читать дальше
.04 апреля 2019 года 10:10
"Нефть смотрится сильно, все ближе подбираясь к психологически важному уровню в 70 долларов/баррель. Вчерашняя статистика от Минэнерго США, правда, чуть "остудила пыл" спекулянтов. Так, запасы сырой нефти выросли на 7,2 млн барр. при сокращении запасов бензинов на 1,8 млн барр., а дистиллятов - на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.