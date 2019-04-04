Sberbank CIB снизил рейтинг акций Газпрома до "держать" и оценку на 17%

(добавлен текст после 2-го абзаца и таблица)

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, пересмотрел прогнозные цены акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) и глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для акций "Газпрома" была понижена рекомендация с "покупать" до "держать", а для GDR "НОВАТЭКа" рекомендация "покупать" осталась без изменения.

"Генерация "Газпромом" FCF, вероятно, окажется под давлением в течение следующих трех лет, поэтому возможности для получения более высоких дивидендов ограничены. С ожидаемой дивидендной доходностью всего 7% в 2019-2021 годах акции "Газпрома" явно являются отстающими в секторе", - говорится в обзоре.

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях):

Прогнозная цена Газпром - 2,7 (текущая цена - 2,4), рекомендация - держать;

Прогнозная цена НОВАТЭК (для GDR, цены в долларах США) - 247,0 (текущая цена - 171,0), рекомендация - покупать.