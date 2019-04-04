Низкая инфляция уже не радует на фоне роста санкционных рисков - Райффайзенбанк

"По последним данным, недельная инфляция снизилась до 0% н./н. Годовая цифра, по нашим оценкам, держится на уровне 5,3% г./г., и, как мы полагаем, при прочих равных, этот уровень является максимальным в этом году - начиная с июня, она может начать снижаться (до 4,5% г./г. к концу года). Однако какой бы оптимистичной не была картина по инфляции, риторика по санкциям, как мы не раз отмечали, может существенно поменять перспективы денежно-кредитной политики Банка России. Так, в связи с внесением обновленной версии законопроекта DETER в Конгресс США, вероятность ужесточения санкций против РФ в этом году увеличивается. В случае неблагоприятного развития событий для России, ЦБ придется продолжить ужесточение политики, а смягчение – отложить", - полагает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.