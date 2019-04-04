Сильный внутренний спрос поддерживает рост непроизводственных отраслей крупнейших экономик мира - Julius Baer

Опубликованные в среду индексы деловых настроений PMI в непроизводственном секторе/сфере услуг за март, как и ожидалось, подтвердили довольно уверенный рост соответствующих отраслей крупнейших мировых экономик, отмечает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет.

В Китае индикатор от независимой частной группы Caixin оказался выше ожиданий и составил 54,4 п., тогда как официальный PMI достиг уровня 54,8 п. В Германии и Италии индексы также поднялись до внушительных 55,4 п. и 53,1 п. соответственно, указывая на сильный рост непроизводственных отраслей, тогда как промышленность в обеих странах демонстрирует спад деловой активности. В Испании индикатор находится на отметке 56,8 п. Тем временем, во Франции продолжающиеся массовые протесты "желтых жилетов" негативно сказываются на деловой активности: сфера услуг (49,1 п.) идет в фарватере производства и продолжает сдерживать экономический рост.

В Великобритании индекс PMI в сфере услуг обвалился с 51,3 п. до 48,9 п. из-за нарастающего напряжения вокруг Brexit, которое уже привело к продолжающемуся с начала года сокращению объема новых заказов. В США, напротив, сохраняется очень здоровая конъюнктура: индекс PMI в непроизводственных отраслях от института ISM составил 56,1 п. после впечатляющих 59,7 п. в феврале. Соединенные Штаты продолжают резко выделяться на фоне других экономик мира благодаря высоким темпам роста непроизводственных отраслей.

"Не принимая во внимание Францию и Великобританию, которые страдают от внутренних проблем, в большинстве крупнейших экономик мира наблюдается высокий внутренний спрос, который поддерживает хорошую динамику непроизводственных отраслей, - резюмирует эксперт Julius Baer. - Это позволяет им избегать рецессии и помогает компенсировать ухудшение ситуации в обрабатывающих отраслях в глобальной экономике, которое наблюдается с прошлого лета. Хорошая статистика по сфере услуг может, в целом, оказаться стимулирующим фактором для дальнейшего роста фондовых рынков".