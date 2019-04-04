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04 апреля 2019 года 17:30
Неужели два рыночных "пугала" уйдут по-тихому? - Saxo Bank
Два пугала, которые долгое время не давали покоя рынку, а именно Брекзит и торговое соглашение США и Китая, уже очень скоро могут полностью поблекнуть в качестве важных событийных рисков, считает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Тогда возникает вопрос: учтена ли рынком уже такая возможность и есть ли еще какие-либо факторы, способные поддержать склонность к риску в дальнейшем? "Британский парламент взял под контроль попытки избежать выхода без сделки, что указывает на дальнейшую отсрочку и мягкий сценарий Брекзита, - отмечает Джон Харди. - Вчера поздно вечером Палата общин большинством с перевесом в один голос одобрила требование того, чтобы Тереза Мэй запросила отсрочку у ЕС, и чтобы можно было пересмотреть длительность такой отсрочки, если ее сочтут недостаточной. Мэй готова выйти за свои же рамки допустимого по вопросу о таможенном союзе, и это, кажется, будет гарантией "гражданской войны" в Консервативной партии, которая уже проявляется все сильнее и довольно открыто. Фунт стерлингов проявляет осторожный оптимизм относительно того, будет ли процесс протекать без проблем, хотя отсутствие более сильного роста на фоне таких последних новостей на самом деле предполагает некоторую фоновую слабость". Bloomberg сообщает, что США могут дать Китаю срок до 2025 года - это как раз год окончания возможного второго президентского срока Трампа - чтобы выполнить свои обещания относительно покупки американских товаров и разрешить 100%-ное иностранное владение китайскими компаниями. Вероятнее всего, американская сторона таким образом пытается получить нечто, что красиво выглядит на бумаге, с целью максимально увеличить политическую выгоду перед ноябрьскими выборами 2020 года и подобным образом избежать ущерба для уверенного настроя в экономике и на рынке в преддверии этого времени, полагает эксперт Saxo Bank. Явно не решены вопросы с исполнением сделки и наболевший вопрос передачи технологий. Однако то, к чему это все идет, четко и емко выражено в строке из статьи Bloomberg: "Белый дом уделяет особое внимание обязательствам по покупке до второго квартала 2020 года, чтобы сузить дефицит торгового баланса в преддверии возможного переизбрания Трампа". "Так что сейчас все выглядит так, будто получится наиболее мягкий вариант Брекзита и максимально благоприятный для рынка исход торговых переговоров США и Китая при почти шестилетней задержке, - считает Джон Харди. - Это означает, что мировым рынкам придется снова вернуться к монотонной работе по оценке глобальных экономических перспектив и того, насколько сильно на него повлияла аккомодационная политика регуляторов. На мой взгляд, исчезновение этих двух рыночных пугал было учтено уже давно. А сейчас, если учесть резко возникшую поддержку процентных ставок в США по всей длине кривой доходности в течение прошлой недели, мы достигли переломного момента на ближайшую перспективу: это момент, когда круговая логика становится невыносимой, если я правильно оцениваю ситуацию. Иначе говоря, могут ли настроения рынка и глобальная доходность продолжить рост, когда ранее в этом году вернулся регуляторный "винегрет", и именно он помешал уверенности в первую очередь? Либо рынки развернутся и вновь пойдут вниз уже очень скоро, либо мы строим всю свою уверенность в дальнейшем росте лишь на основании однократного подъема индекса деловой активности в Китае, который должен стать стимулом для мировой экономики и достаточно подстегнуть ее, чтобы она смогла преодолеть рост доходностей и цен на энергоносители".
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