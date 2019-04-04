Промышленные металлы дорожают на новостях о торговых переговорах США и Китая - Julius Baer

Надежды на прогресс в торговых переговорах или даже достижение соглашения между США и Китаем в среду привели к росту котировок промышленных металлов. Тем не менее, аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке считает, что рост цен главным образом связан с улучшением рыночных настроений, а не изменением фундаментальных факторов, поскольку влияние торговых споров на металлы до сих пор было ограниченным.

"Замедление роста китайской экономики на фоне процесса сокращения долговой нагрузки в прошлые годы (а не торговых споров) было основным негативом для сектора, - указывает Карстен Менке. - Увеличение спроса на металлы оказалось под давлением из-за ухудшения ситуации на автомобильном рынке, где после продолжительного падения продажи только начали стабилизироваться, и постепенного охлаждения строительного сектора, которое привело к ухудшению продаж бытовой техники. Мы ожидаем стабилизацию роста ВВП в Китае позднее в текущем году, что окажет поддержку рынку металлов, но потенциал повышения цен будет сдержанным".

Тем временем, котировки железной руды продолжают ралли: в среду цены поднялись выше 90 долл. США за тонну на фоне проблем со стороны предложения сырья в Австралии и Бразилии. В последней сохраняется повышенная неопределенность: местные производители оказываются зависимыми от решений властей, которые стремятся любыми способами предотвратить повторение недавних аварий.

"Несмотря на ожидание сокращения спроса на железную руду в 2019 году, мы отмечаем баланс спроса и предложения в секторе.

Мы занимаем нейтральную позицию по рынку промышленных металлов и отмечаем вероятность краткосрочного роста котировок железной руды", - заключает эксперт Julius Baer.