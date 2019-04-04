Отношение инвесторов к геополитическим рискам стало более конструктивным - Sberbank CIB

Затянувшееся ожидание, пока США решают, объявлять или не объявлять новые санкции в отношении России (и какие именно), и благоприятный для России исход расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера привели к тому, что международные инвесторы стали в меньшей степени обеспокоены геополитическими рисками, связанными с Россией, указывает аналитик Sberbank CIB Александр Голынский.

"В то же время мы отмечаем, что дополнительная премия в российских активах - в контрактах CDS на суверенный риск и государственных еврооблигациях - сейчас составляет порядка 30 б. п. (относительно уровней марта 2018 года), а это значит, что рынки продолжают закладывать в котировки дополнительную премию за фундаментальные геополитические риски. Таким образом, настрой инвесторов в отношении российских активов можно охарактеризовать как тактически конструктивный", - делает вывод эксперт.

Показательными, на взгляд Александра Голынского, стали появления новых версий законопроектов DASKA (в феврале) и DETER (вчера). Оба законопроекта предполагают введение новых ограничительных мер в отношении России и являются на данном этапе основным источником беспокойства для тех, кто следит за санкционной политикой США в отношении России. В обоих случаях реакция рынка российских еврооблигаций была достаточно сдержанной, в последнем она практически отсутствовала.

"Успешное размещение Минфином РФ еврооблигаций в конце марта также показало, что чувствительность инвесторов к санкционным рискам ослабла и несколько десятков базовых пунктов премии являются достаточно привлекательным аргументом в пользу участия в размещении. На наш взгляд, все больше инвесторов исходят из предположения, что санкционные риски не представляют угрозы в краткосрочной перспективе. Мы считаем такой подход в существенной степени обоснованным, о чем свидетельствуют наши рекомендации ПОКУПАТЬ выпуски Россия-35 и Белоруссия-27", - заключает эксперт Sberbank CIB.