Sberbank CIB снизил рейтинг акций Газпрома до "держать" и оценку на 17%

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, пересмотрел прогнозные цены акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) и глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для акций "Газпрома" была понижена рекомендация с "покупать" до "держать", а для GDR "НОВАТЭКа" рекомендация "покупать" осталась без изменения.