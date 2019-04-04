Наиболее вероятным сценарием будет консолидация на уровнях 64,75-66,25 за доллар или даже укрепление рубля - "Открытие Брокер"

"Рубль немного слабел. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4555 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,90%, недельная осталась на уровне 7,89%, а месячная - 8,16%. С 5 апреля Минфин существенно сократит объёмы покупки валюты в рамках бюджетного правила, что окажет поддержку национальной валюте. Высокий спрос на ОФЗ пока говорит о том, что инвесторы достаточно скептически относятся к перспективам "жёстких" ограничений со стороны США. Соответственно, в условиях высоких цен на нефть и высокой доходности самого рубля наиболее вероятным сценарием будет консолидация на текущих уровнях 64,75-66,25 за доллар или даже укрепление российской валюты", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.