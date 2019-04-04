USD/RUB будет двигаться в "боковике" - БКС

"Пара USD/RUB продолжает совершать разнонаправленные движения, "намекая" на то, что входит в консолидацию. Вероятно, она будет развиваться в рамках диапазона, ограниченного горизонтальной поддержкой 65,04 и статичным сопротивлением 65,85. До закрытия "часовой свечки" за пределами этих границ, скорее всего, "боковое" движение продолжится", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.