Пока индекс МосБиржи "не нырнул" под уровень 2500 пунктов, игрокам на повышение беспокоиться не о чем - ГК "ФИНАМ"

"Сегодня индекс МосБиржи проводит торги вблизи отметки 2530 пунктов, и пока индикатор "не нырнул" под уровень 2500 пунктов, игрокам на повышение беспокоиться не о чем. На данном этапе ключевое сопротивление расположено на рубеже 2550 пунктов, и при его успешном "штурме" российский "бенчмарк" получит возможность протестировать психологически важный уровень в 2600 пунктов", - указывает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.