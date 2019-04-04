Дешевеющая нефть и угроза антироссийских санкций нивелировали внешний позитив для рынка акций - УК "Райффайзен Капитал"

"Несмотря на довольно позитивный внешний фон российский рынок, как и европейские площадки, не спешит показывать положительную динамику. Сегодня индекс МосБиржи теряет 0,2%, РТС - 0,6% на фоне ослабления рубля, в то время как европейские индексы дешевеют на 0,1-0,6%. Новости о согласии Д. Трампа встретиться с вице-премьером Госсовета Китая, который участвовал во всех раундах переговоров США-КНР, в рамках его визита в Вашингтон, выглядят более чем позитивно, поскольку указывают на приближение финальной стадии диалога двух стран. Судя по комментариям, основным поводом для разногласий остался вопрос сохранения уже введенных пошлин на китайский импорт: США настаивают на их сохранении, как инструменте контроля за выполнением соглашений, но Китай категорически против. Тем не менее, дешевеющая нефть и вновь вернувшаяся на повестку дня угроза антироссийских санкций полностью нивелировали внешний позитив для отечественных активов. Внесение американскими конгрессменами в Сенат США нового законопроекта о санкциях в отношении РФ за вмешательство в будущие выборы (DETER Act) усилило опасения по поводу ужесточения ограничительных мер в отношении, главным образом, банковского сектора. Новый законопроект сильно перекликается с предыдущим документом, который предполагает санкции за вмешательство в прошлые выборы США (DASKA Act), поэтому для отечественного рынка благоприятнее было бы согласование именно DETER Act вместо DASKA Act, поскольку это сдвинет угрозу потенциальных санкций на какое-то время вперед (до очередных выборов)", - отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.