БКС подтверждает торговую идею "Лонг в GDR Полюса" после устранения риска навеса

"БКС Глобал Маркетс" подтверждает торговую идею "Длинные позиции в глобальных депозитарных расписках (GDR) ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL)" после срабатывания основного триггера в виде риска навеса предложения и ожидает дальнейшего ререйтинга этой бумаги, сообщается в обзоре инвестбанка.

"Мы подтверждаем нашу рекомендацию открывать длинные позиции в GDR "Полюса" на фоне прошедшего SPO, которое состоялось по цене $38 за GDR - дисконт размещения составил 6,6% к цене закрытия торгов на LSE в среду. Неопределенные сроки размещения были главным фактором, ограничивающим рост котировок. Теперь же, после размещения, риск навеса устранен", - говорится в отчете.

Как отмечают аналитики, "Полюс" - история роста с крепкими фундаментальными характеристиками, и котировки его бумаг должны быстро восстановиться после снижения на фоне SPO.

"Крепкие фундаментальные характеристики компании и очень привлекательная оценка должны обеспечить ререйтинг. "Полюс" - самая дешевая качественная бумага среди глобальных золотодобывающих компаний, ставшая еще привлекательнее после SPO, поскольку мультипликатор M2M P/E на 2019 год остался на уровне 6,2x. Дивдоходность бумаг компании также выглядит привлекательно - 6,5%. Мы ожидаем, что доходность торговой идеи составит около 20% до середины июля", - пишут эксперты "БКС Глобал Маркетс".