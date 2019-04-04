Рубль снижается из-за ухудшения ситуации на мировых рынках и санкционных рисков - БКС

Сегодня пара USD/RUB открылась вниз, но сразу перешла к поступательному росту, переписав вершину предыдущей сессии. Пара EUR/RUB после отрицательного старта также демонстрирует умеренное повышение, обновив вчерашний максимум, констатирует аналитик "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. Рубль с открытия устремился вниз, находясь под давлением негативной рыночной конъюнктуры. Нефтяные цены и валюты развивающихся стран снижаются, и в целом глобальные рисковые активы сегодня умеренно корректируют рост предыдущих сессий.

Несмотря на то, что скорое заключение внешнеторговой сделки между США и Китаем является почти решенным делом, вероятно, текущие котировки многих инструментов уже учитывают данный позитив, а инвесторы вновь обратили внимание на слабые данные по крупнейшим экономикам, периодически выходившие на этой неделе, допускает эксперт БКС.

"Но главным негативом для российской валюты является внесение в Конгресс США нового санкционного законопроекта. Однако, исходя из текста документа, отраженные в нем достаточно жесткие меры, касающиеся банковского, энергетического и оборонного секторов, а также госдолга, вводятся только через 30-40 дней после американских выборов, если будет установлено иностранное вмешательство в них. Кроме того, данный законопроект должен пройти еще ряд формальных процедур, прежде чем его утверждение будет поставлено на голосование американских законодателей. Поэтому российский рынок пока относительно сдержанно реагирует на этот негатив, хотя и остается под его фоновым воздействием, проявляя уязвимость перед рыночными драйверами снижения", - отмечает Дмитрий Бабин.