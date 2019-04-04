Весь рост котировок с декабря 2018 года - это коррекции в рамках глобального нисходящего тренда - ГК "ФИНАМ"

Внимание мирового сообщества приковано к деятельности Саудовской Аравии, которая серьезно настроена на решительные действия, провоцирующие рост сырья. Усилия Трампа тщетны, нефть марки Brent с начала года прибавила почти 34%. Готовимся к эре дорогой нефти?

"Минуточку, давайте посмотрим график - он остужает пыл нефтяных "быков", - указывает аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева. - Ведь весь рост нефти с начала года смотрится на крупных срезах нефти не более, чем как спекуляция. А значит, может резко закончиться, сильно покалечив счета тех, кто ставит на продолжение роста. Для обзора я привожу месячный срез, чтобы увидеть всю историю в деталях. Но, даже открыв дневной срез, вы не найдете качественных восходящих трендов на нефти, даже если исследуете всю доступную историю с 1979 года. Восходящие же тренды начала 2019 года выглядят несерьезно! Глядя на них, не возникает желания купить нефть. Рождаются только планы "шорта" нефти в случае пробоя поддержек, сформированных ими. На текущий момент единственным живым трендом на месячном срезе котировок нефти марки Brent остаётся нисходящий тренд 2008 года (в районе 88-89 долларов за баррель). Пока этот тренд жив, главная цель нефти - обновлять минимумы. Весь рост котировок с декабря 2018 года, да и с декабря 2015 года - это коррекции в рамках глобального нисходящего тренда. Эти взлёты происходят и будут происходить спешно, как и положено коррекциям. Собирать их могут только агрессивные и опытные спекулянты".

"Если вы планируете приобрести фьючерсы на нефть с инвестиционными целями (несколько месяцев, год, годы) - стоит запланировать покупки над нисходящим трендом 2008 года (выше 88-89 долларов), - рекомендует эксперт ГК "Финам". - Если вы спекулируете нефтяными фьючерсами, то при спекуляциях фьючерсами не бойтесь делать акценты на "шорты", отдавая дань уважения главному тренду. Самые красивые "шорты" в ближайшее время могут быть при касании котировками нефти нисходящего тренда 2008 года (88-89 долларов), или при пробое поддержки 1999 года (60,5 долларов). Спекулятивные "лонги" должны быть осторожными (краткосрочными и скромными по размеру). Лучше совершать покупки только на пробоях локальных сопротивлений, когда нефть показывает силу и желание жить. Спекулянту нельзя совсем отказываться от "лонгов", пока жив нисходящий тренд 2008 года, ибо так можно пропустить глобальный разворот актива".