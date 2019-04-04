.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Весь рост котировок с декабря 2018 года - это коррекции в рамках глобального нисходящего тренда - ГК "ФИНАМ"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
04 апреля 2019 года 13:46
Весь рост котировок с декабря 2018 года - это коррекции в рамках глобального нисходящего тренда - ГК "ФИНАМ"
Внимание мирового сообщества приковано к деятельности Саудовской Аравии, которая серьезно настроена на решительные действия, провоцирующие рост сырья. Усилия Трампа тщетны, нефть марки Brent с начала года прибавила почти 34%. Готовимся к эре дорогой нефти? "Минуточку, давайте посмотрим график - он остужает пыл нефтяных "быков", - указывает аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева. - Ведь весь рост нефти с начала года смотрится на крупных срезах нефти не более, чем как спекуляция. А значит, может резко закончиться, сильно покалечив счета тех, кто ставит на продолжение роста. Для обзора я привожу месячный срез, чтобы увидеть всю историю в деталях. Но, даже открыв дневной срез, вы не найдете качественных восходящих трендов на нефти, даже если исследуете всю доступную историю с 1979 года. Восходящие же тренды начала 2019 года выглядят несерьезно! Глядя на них, не возникает желания купить нефть. Рождаются только планы "шорта" нефти в случае пробоя поддержек, сформированных ими. На текущий момент единственным живым трендом на месячном срезе котировок нефти марки Brent остаётся нисходящий тренд 2008 года (в районе 88-89 долларов за баррель). Пока этот тренд жив, главная цель нефти - обновлять минимумы. Весь рост котировок с декабря 2018 года, да и с декабря 2015 года - это коррекции в рамках глобального нисходящего тренда. Эти взлёты происходят и будут происходить спешно, как и положено коррекциям. Собирать их могут только агрессивные и опытные спекулянты". "Если вы планируете приобрести фьючерсы на нефть с инвестиционными целями (несколько месяцев, год, годы) - стоит запланировать покупки над нисходящим трендом 2008 года (выше 88-89 долларов), - рекомендует эксперт ГК "Финам". - Если вы спекулируете нефтяными фьючерсами, то при спекуляциях фьючерсами не бойтесь делать акценты на "шорты", отдавая дань уважения главному тренду. Самые красивые "шорты" в ближайшее время могут быть при касании котировками нефти нисходящего тренда 2008 года (88-89 долларов), или при пробое поддержки 1999 года (60,5 долларов). Спекулятивные "лонги" должны быть осторожными (краткосрочными и скромными по размеру). Лучше совершать покупки только на пробоях локальных сопротивлений, когда нефть показывает силу и желание жить. Спекулянту нельзя совсем отказываться от "лонгов", пока жив нисходящий тренд 2008 года, ибо так можно пропустить глобальный разворот актива".
.
04 апреля 2019 года 19:02
"На рынке облигаций пессимизм, связанный с текущей фазой экономического цикла, заставляет инвесторов обратиться к более рисковым секторам, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Мы ожидаем продолжение возобновившегося поиска доходности. Инвесторы хотят использовать... читать дальше
.04 апреля 2019 года 18:35
Мы полагаем, что долгосрочное восстановление на рынке золота продолжится, и подтверждаем нашу конструктивную позицию по металлу - Julius Baer
В дополнение к поиску структурных трендов и возможностей, связанных с циклическими факторами, важной задачей для инвесторов во втором квартале 2019 года будет поиск подходящего инструмента для сохранения капитала. Главный валютный стратег Julius Baer полагает, что золото может послужить таким... читать дальше
.04 апреля 2019 года 18:15
Сильный внутренний спрос поддерживает рост непроизводственных отраслей крупнейших экономик мира - Julius Baer
Опубликованные в среду индексы деловых настроений PMI в непроизводственном секторе/сфере услуг за март, как и ожидалось, подтвердили довольно уверенный рост соответствующих отраслей крупнейших мировых экономик, отмечает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. В Китае индикатор от... читать дальше
.04 апреля 2019 года 17:30
Два пугала, которые долгое время не давали покоя рынку, а именно Брекзит и торговое соглашение США и Китая, уже очень скоро могут полностью поблекнуть в качестве важных событийных рисков, считает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Тогда возникает вопрос: учтена ли рынком уже такая... читать дальше
.04 апреля 2019 года 17:17
Надежды на прогресс в торговых переговорах или даже достижение соглашения между США и Китаем в среду привели к росту котировок промышленных металлов. Тем не менее, аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке считает, что рост цен главным образом связан с улучшением рыночных... читать дальше
.04 апреля 2019 года 12:54
"Золото вошло в список инструментов, которые "нащупали" сейчас краткосрочную поддержку. Котировки Gold находятся у $1290 с конца прошлой недели. На внутридневных графиках видно усиление покупок с уровня $1285, а ослабление доллара в последние дни выступает дополнительным фактором поддержки. В... читать дальше
.04 апреля 2019 года 11:24
В среду российская валюта оставалась "хуже рынка" несмотря на то, что мировые площадки могли похвастаться глобальным спросом на рисковые активы, напоминает аналитик FxPro Александр Купцикевич. К примеру, китайские индексы рванули до 13-месячных максимумов, а нефть уверенно двигалась по направлению... читать дальше
.04 апреля 2019 года 11:01
"Рынок нефти отреагировал на статистику незначительным снижением. Ряд аналитиков отмечают, что рост запасов вызван разовыми факторами и не формируют устойчивую тенденцию. Кроме того, снижение опасений по поводу замедления мировой экономики, а также сделка по сокращению добычи ОПЕК+ оказывают... читать дальше
.04 апреля 2019 года 10:44
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов незначительно снижаются. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $69.1/bbl, WTI - $62.3/bbl. Вчера цены на нефть уверенно двигались вверх до тех пор, пока Минэнерго США не опубликовало официальные данные об изменении коммерческих запасов нефти в... читать дальше
.04 апреля 2019 года 10:10
"Нефть смотрится сильно, все ближе подбираясь к психологически важному уровню в 70 долларов/баррель. Вчерашняя статистика от Минэнерго США, правда, чуть "остудила пыл" спекулянтов. Так, запасы сырой нефти выросли на 7,2 млн барр. при сокращении запасов бензинов на 1,8 млн барр., а дистиллятов - на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.