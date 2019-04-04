Золото "нащупало" краткосрочную поддержку - FxPro

"Золото вошло в список инструментов, которые "нащупали" сейчас краткосрочную поддержку. Котировки Gold находятся у $1290 с конца прошлой недели. На внутридневных графиках видно усиление покупок с уровня $1285, а ослабление доллара в последние дни выступает дополнительным фактором поддержки. В случае продолжения восходящего тренда краткосрочной целью могут стать $1300 (важный круглый уровень) и $1308 (MA(50))", - полагает аналитик FxPro Александр Купцикевич.