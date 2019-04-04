Ожидаем, что российская валюта закрепится в районе 65-66,5 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"

" Меньший объем покупок валюты ЦБ РФ для Минфина на открытом рынке в апреле в сравнении с мартом – позитивная новость для рубля, влияние этого фактора давления на российскую валюту снизится. При этом в апреле могут усилиться другие причины возможного ослабления рубля. Во-первых, на апрель приходится довольно крупный объем погашения внешнего корпоративного долга. Во-вторых, второй квартал года традиционно менее благоприятный для рубля, чем первый, когда национальную валюту поддерживали существенные притоки валюты по текущему счету от экспортных операций. Ожидаем, что российская валюта закрепится в районе 65-66,5 руб./$", - указывают аналитики Банка "Санкт-Петербург".