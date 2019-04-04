Минфин снизит объем интервенций на валютном рынке в апреле - Уралсиб

"Объем регулярных покупок валюты за период с 5 апреля по 13 мая составит 255,4 млрд руб. В день объем регулярных интервенций будет равен 11,6 млрд руб. Помимо этого продолжатся компенсационные покупки объемом 2,8 млрд руб., так что в сумме на покупку валюты будет направляться 14,4 млрд руб. Это меньше нынешнего уровня, сейчас в рамках бюджетного правила регулярные интервенции составляют 15,5 млрд руб. в день. Сокращение объема покупок связано с тем, что в марте фактические нефтегазовые доходы бюджета оказались ниже ожидаемых на 51,8 млрд руб. Всего с начала года в рамках бюджетного правила интервенции достигли примерно 850 млрд руб. По нынешнему курсу объем покупок в апреле составит около 5 млрд долл., в апреле же обычно сохраняется значительный профицит счета текущих операций. Таким образом, есть шанс, что интервенции не создадут дефицита валюты на внутреннем рынке. Правда, в случае если ускорится отток капитала с российского рынка, интервенции способны усилить негативный эффект", - указывает аналитик Уралсиба Ирина Лебедева.

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