Рубль проходит проверку на устойчивость - БКС

"В оставшееся до конца недели время мы ожидаем продолжения тенденции к ослаблению рубля. Текущих факторов поддержки, а именно повышенных цен на нефть, а также более сдержанных планов Минфина по покупке валюты в апреле, может оказаться недостаточно для удержания национальной валютой своих позиций перед активизацией антироссийской риторики и усилением санкционных рисков. Накануне стало известно о том, что на рассмотрение в Конгресс поступил очередной санкционный законопроект, который включает ограничения для крупнейших российских госбанков, оборонного сектора, энергетики, а также операций с суверенным долгом РФ. На наш взгляд, эти шаги носят во многом "зондирующий" характер, позволяющий оценить степень "стрессоустойчивости" российских активов. Чем дольше рубль будет сохранять устойчивость к "бумажным" санкциям, тем, по нашему мнению, ближе момент перевода этих санкций в реальные ограничения. Считаем, что геополитика будет превалирующим фактором влияния в рубле в краткосрочной перспективе. Если санкционный новостной фон наполнится конкретикой, ослабление рубля может достичь уровней вблизи 66,5. Российская валюта может оказаться изолированной от прочих рыночных трендов, которые могут формироваться в рамках сравнительно оптимистичных ожиданий рынка по торговым переговорам США и КНР", - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.