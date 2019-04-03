Евробонды РФ с дюрацией до 5 лет - наиболее взвешенная инвестиционная идея с точки зрения risk/reward на данный момент - трейдер UBS

Ожидание новых санкций сильно беспокоит участников рынка, так как неопределенность - главный враг любых инвестиций. В настоящее время лучше всего занять защитные позиции в евробондах, сказал в интервью "Интерфаксу" старший трейдер отдела UBS по работе с ценными бумагами Андрей Ярных.

ХУЖЕ ВСЕГО ЖДАТЬ И ДОГОНЯТЬ

Санкции - это неконтролируемый фактор, который невозможно формально рассчитать при оценке актива, особенно когда неизвестно, какими они могут быть. "Аналитики могут прогнозировать потенциал роста бизнеса, его маржинальности, однако учесть в моделях ущерб от санкций, при отсутствии понимания того, какими они будут, невозможно, в то время как риск введения санкций сейчас довольно высок. Инвесторы пытаются спрогнозировать, какие компании могут подпасть под санкции, какие нет. С госдолгом также неопределенная ситуация. Даже если санкции будут наложены только на новый долг, доходности уже обращающихся инструментов должны вырасти, но точно оценить, насколько, и как это повлияет на состояние финансовой системы, практически невозможно, все будет зависеть от потоков инвестиционных капиталов", - пояснил эксперт.

"Участники рынка словно находятся в ступоре. Такое ощущение, что лучше бы уже что-нибудь произошло, определилось... Пусть даже плохое", - добавил он. По мнению А.Ярных, в сложившихся условиях повышенной неопределенности и высоких рисков наиболее оправданной инвестиционной идеей с точки зрения risk/reward (риск/доходность) на российском рынке являются государственные евробонды и корпоративные евробонды качественных эмитентов с недлинной дюрацией.

"Конечно, ОФЗ с доходностью 8% тоже выглядят привлекательно, но покупая их, инвесторы не должны забывать о том, что это рублевый актив, а стоимость практически всех товаров так или иначе привязана к курсу доллара или евро", - подчеркнул эксперт.

ПОКУПАТЬ АКЦИИ НА СНИЖЕНИИ

Ситуация на российском рынке акций складывается неоднозначная, считает А.Ярных. С одной стороны, акции РФ предлагают хорошую дивидендную доходность, но с другой, потери от введения санкций могут оказаться больше ожидаемой выгоды, пояснил он.

"В основном сейчас имеет смысл делать ставку на дивидендные истории. Дивидендная доходность российского рынка довольно привлекательная, в среднем по индексу РТС на уровне 7%, что является хорошим показателем. Например, у акций сталелитейных компаний РФ - "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК), "Северстали" (MOEX: CHMF) - дивидендная доходность на уровне 13%, поэтому продавать эти бумаги пока смысла нет, хотя потенциал роста котировок ограничен", - сказал трейдер.

Между тем в случае введения новых санкций против РФ процентные ставки на долговом рынке вырастут, что должно привести к увеличению дисконта в оценке акций РФ. "В этом случае и дивидендную доходность инвесторы будут ожидать повыше", - сказал А.Ярных.

По словам трейдера, в настоящее время на рынке акций РФ трудно найти "растущие истории", так как экономика растет низкими темпами, и прогнозы по росту прибыли у большинства компаний достаточно скромные.

"Более того, настораживает, что за последнее несколько недель ряд крупных акционеров сократили свои доли в компаниях, продав часть акций на рынке (Тинькофф банк, Evraz, "Норильский никель" (MOEX: GMKN), "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) - прим. ИФ). Мажоритарии видят бизнес изнутри, и возможно, они считают, что мы находимся на пике цикла, поэтому хотят зафиксировать прибыль", - предположил А.Ярных.

"Таким образом, в сложившихся условиях для покупки акций РФ лучше всего подождать просадки рынка, нежели пытаться его догонять", - добавил он.