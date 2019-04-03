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03 апреля 2019 года 19:11
Тот факт, что на весьма позитивном внешнем фоне рубль не смог пробить уровень 65, говорит в пользу его плавного ослабления - ГК "ФИНАМ"
"Российская валюта прибавила 0,22%, достигнув по отношению к американскому доллару на уровне 65.20. Несмотря на крайне позитивную конъюнктуру на фондовых и сырьевых площадках, рублю не удалось преодолеть уровень 65. Не помогли национальной валюте даже заявления Минфина о снижении объема покупки иностранной валюты. По сообщению ведомства, в рамках бюджетного правила, с 5 апреля по 13 мая объем покупки валюты составит 11,6 млрд рублей, что на 3,9 млрд меньше, чем в марте. Второй квартал традиционно считается более слабым для рынков и валют emerging markets и тот факт, что на весьма позитивном внешнем фоне рубль так и не смог пробить уровень 65, говорит в пользу его плавного ослабления", - предупреждает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.
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03 апреля 2019 года 16:16
"Нефтяные цены остаются в русле устойчивой восходящей тенденции. Сегодня котировки продолжили поступательно расти, периодически переписывая пятимесячные вершины, но после нашего открытия начали предпринимать коррекционные попытки. Сейчас Brent торгуется около отметки $69,7, прибавляя 0,2%.... читать дальше
.03 апреля 2019 года 15:43
"В среду нефтяные котировки растут на 0,49%, торгуясь вблизи психологически-значимого уровня $70 по эталонному сорту Brent. Нефтетрейдеры, охваченные позитивом, царящим на глобальных рынках, предпочли проигнорировать негативную статистику по запасам нефти от API и сосредоточиться на данных от... читать дальше
.03 апреля 2019 года 14:30
Сырьевой рынок подвержен резким колебаниям котировок из-за частой рассинхронизации спроса и предложения, полагает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Цены на каменный уголь в настоящее время оказались под влиянием растущей добычи... читать дальше
.03 апреля 2019 года 12:20
"Нефть продолжает движение к 70$. Предпосылки для формирования дефицита на рынке усиливаются, а геополитика ускоряет данный процесс, - указывает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. - За счет намеренных усилий Саудовской Аравии, а также вынужденного продолжения спада добычи в... читать дальше
.03 апреля 2019 года 11:30
На нефтяные котировки положительно влияет действующая до июня текущего года сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи - "Нордеа Банк"
"Фьючерсы на Brent приближаются к отметке $70/bbl, следуя динамике рисковых активов, спрос на которые поддерживают сильные данные по деловой активности в Китае и позитив в отношении торговых переговоров между США и КНР. Отметим, что опубликованные вчера вечером предварительные данные по... читать дальше
.03 апреля 2019 года 11:15
Закрепление Brent выше уровня 69.70 долл./барр. способно воодушевить рынки на дальнейшие покупки - FxPro
"Нефть продолжает восхождение на возросшем аппетите к риску со стороны рыночных участников, а также вследствие опасений влияния ограничений в добыче со стороны ОПЕК+. Нефть марки Brent торгуется в настоящий момент по $69.70, вблизи MA(200). Закрепление выше этого уровня станет позитивным сигналом... читать дальше
.03 апреля 2019 года 10:41
"Нефть продолжает уверенно расти, тестируя 200-дневную среднюю линию (69,6 долл./барр.). Поддержкой выступает позитивный взгляд на фундаментал во 2 квартале ввиду продолжающегося сокращения добычи странами ОПЕК+, а также ожидания позитивной риторики переговоров США-Китай (будут идти на этой... читать дальше
.03 апреля 2019 года 10:07
Нефтяные котировки во вторник продолжили раллирование на фоне сильной поддержки со стороны сделки по сокращению добычи ОПЕК+ и снижению опасений относительно замедления мировой экономики. Фьючерсы на Brent с утра практически достигли круглого значения $70 за баррель. На текущих ценах рост может... читать дальше
.03 апреля 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду. Цены на нефть в среду поднимаются. читать дальше
.03 апреля 2019 года 09:43
"Нефть Brent достигла анонсированных нами ранее целей - $70 за баррель. Как и ожидалось, возобновляется санкционная риторика в отношении Ирана. Добыча страны за год сократилась примерно на 1,5 млн баррелей, а с мая, вероятно, будут отменены послабления для нынешних покупателей. Цены сырья... читать дальше
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