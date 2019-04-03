Тот факт, что на весьма позитивном внешнем фоне рубль не смог пробить уровень 65, говорит в пользу его плавного ослабления - ГК "ФИНАМ"

"Российская валюта прибавила 0,22%, достигнув по отношению к американскому доллару на уровне 65.20. Несмотря на крайне позитивную конъюнктуру на фондовых и сырьевых площадках, рублю не удалось преодолеть уровень 65. Не помогли национальной валюте даже заявления Минфина о снижении объема покупки иностранной валюты. По сообщению ведомства, в рамках бюджетного правила, с 5 апреля по 13 мая объем покупки валюты составит 11,6 млрд рублей, что на 3,9 млрд меньше, чем в марте. Второй квартал традиционно считается более слабым для рынков и валют emerging markets и тот факт, что на весьма позитивном внешнем фоне рубль так и не смог пробить уровень 65, говорит в пользу его плавного ослабления", - предупреждает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.