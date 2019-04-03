Сбербанк: мы позитивно оцениваем новые условия продажи Denizbank, несмотря на более высокие валютные риски - Газпромбанк

Сбербанк сообщил о новых условиях продажи Denizbank, подтвердив, что намерен закрыть сделку до конца 2К19. Ценовые условия сделки предполагают более высокую оценку компании в турецких лирах (+6%). В отличие от первоначального соглашения, которое содержало опции ограничения валютных рисков, текущее соглашение не предусматривает защиты Сбербанка от волатильности турецкой лиры. Это в свою очередь снижает оценку Denizbank в долларах США с первоначального диапазона 3,4-3,7 млрд долл., до 2,8 млрд долл. по текущему курсу, указывают эксперты Газпромбанка.

"Мы позитивно оцениваем эти новости, несмотря на возможное снижение цены сделки в долларах, так как это могло быть ожидаемым развитием событий в свете заметной девальвации турецкой лиры за последние 12 месяцев. В качестве положительного момента мы отмечаем устранение страновых рисков, учитывая по-прежнему нестабильные макроэкономические показатели Турции. Кроме того, нужно отметить ожидаемый рост коэффициента достаточности капитала Сбербанка на ~100 б.п., что будет иметь позитивный эффект для дивидендов начиная с 2020 г. Кроме того, возможно повышение темпов роста кредитного портфеля и процентной маржи - на фоне использования поступлений от сделки. Мы подтверждаем нашу рекомендацию "ЛУЧШЕ РЫНКА" для акций Сбербанка. Целевая цена на 12 месяцев составляет 338 руб./акц.", - комментируют новость в департаменте анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка.