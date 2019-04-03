.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Сбербанк: мы позитивно оцениваем новые условия продажи Denizbank, несмотря на более высокие валютные риски - Газпромбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 апреля 2019 года 18:40
Сбербанк: мы позитивно оцениваем новые условия продажи Denizbank, несмотря на более высокие валютные риски - Газпромбанк
Сбербанк сообщил о новых условиях продажи Denizbank, подтвердив, что намерен закрыть сделку до конца 2К19. Ценовые условия сделки предполагают более высокую оценку компании в турецких лирах (+6%). В отличие от первоначального соглашения, которое содержало опции ограничения валютных рисков, текущее соглашение не предусматривает защиты Сбербанка от волатильности турецкой лиры. Это в свою очередь снижает оценку Denizbank в долларах США с первоначального диапазона 3,4-3,7 млрд долл., до 2,8 млрд долл. по текущему курсу, указывают эксперты Газпромбанка. "Мы позитивно оцениваем эти новости, несмотря на возможное снижение цены сделки в долларах, так как это могло быть ожидаемым развитием событий в свете заметной девальвации турецкой лиры за последние 12 месяцев. В качестве положительного момента мы отмечаем устранение страновых рисков, учитывая по-прежнему нестабильные макроэкономические показатели Турции. Кроме того, нужно отметить ожидаемый рост коэффициента достаточности капитала Сбербанка на ~100 б.п., что будет иметь позитивный эффект для дивидендов начиная с 2020 г. Кроме того, возможно повышение темпов роста кредитного портфеля и процентной маржи - на фоне использования поступлений от сделки. Мы подтверждаем нашу рекомендацию "ЛУЧШЕ РЫНКА" для акций Сбербанка. Целевая цена на 12 месяцев составляет 338 руб./акц.", - комментируют новость в департаменте анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка.
.
.
03 апреля 2019 года 16:16
"Нефтяные цены остаются в русле устойчивой восходящей тенденции. Сегодня котировки продолжили поступательно расти, периодически переписывая пятимесячные вершины, но после нашего открытия начали предпринимать коррекционные попытки. Сейчас Brent торгуется около отметки $69,7, прибавляя 0,2%.... читать дальше
.03 апреля 2019 года 15:43
"В среду нефтяные котировки растут на 0,49%, торгуясь вблизи психологически-значимого уровня $70 по эталонному сорту Brent. Нефтетрейдеры, охваченные позитивом, царящим на глобальных рынках, предпочли проигнорировать негативную статистику по запасам нефти от API и сосредоточиться на данных от... читать дальше
.03 апреля 2019 года 14:30
Сырьевой рынок подвержен резким колебаниям котировок из-за частой рассинхронизации спроса и предложения, полагает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Цены на каменный уголь в настоящее время оказались под влиянием растущей добычи... читать дальше
.03 апреля 2019 года 12:20
"Нефть продолжает движение к 70$. Предпосылки для формирования дефицита на рынке усиливаются, а геополитика ускоряет данный процесс, - указывает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. - За счет намеренных усилий Саудовской Аравии, а также вынужденного продолжения спада добычи в... читать дальше
.03 апреля 2019 года 11:30
На нефтяные котировки положительно влияет действующая до июня текущего года сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи - "Нордеа Банк"
"Фьючерсы на Brent приближаются к отметке $70/bbl, следуя динамике рисковых активов, спрос на которые поддерживают сильные данные по деловой активности в Китае и позитив в отношении торговых переговоров между США и КНР. Отметим, что опубликованные вчера вечером предварительные данные по... читать дальше
.03 апреля 2019 года 11:15
Закрепление Brent выше уровня 69.70 долл./барр. способно воодушевить рынки на дальнейшие покупки - FxPro
"Нефть продолжает восхождение на возросшем аппетите к риску со стороны рыночных участников, а также вследствие опасений влияния ограничений в добыче со стороны ОПЕК+. Нефть марки Brent торгуется в настоящий момент по $69.70, вблизи MA(200). Закрепление выше этого уровня станет позитивным сигналом... читать дальше
.03 апреля 2019 года 10:41
"Нефть продолжает уверенно расти, тестируя 200-дневную среднюю линию (69,6 долл./барр.). Поддержкой выступает позитивный взгляд на фундаментал во 2 квартале ввиду продолжающегося сокращения добычи странами ОПЕК+, а также ожидания позитивной риторики переговоров США-Китай (будут идти на этой... читать дальше
.03 апреля 2019 года 10:07
Нефтяные котировки во вторник продолжили раллирование на фоне сильной поддержки со стороны сделки по сокращению добычи ОПЕК+ и снижению опасений относительно замедления мировой экономики. Фьючерсы на Brent с утра практически достигли круглого значения $70 за баррель. На текущих ценах рост может... читать дальше
.03 апреля 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду. Цены на нефть в среду поднимаются. читать дальше
.03 апреля 2019 года 09:43
"Нефть Brent достигла анонсированных нами ранее целей - $70 за баррель. Как и ожидалось, возобновляется санкционная риторика в отношении Ирана. Добыча страны за год сократилась примерно на 1,5 млн баррелей, а с мая, вероятно, будут отменены послабления для нынешних покупателей. Цены сырья... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.