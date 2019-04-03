Итоги аукционов Минфина: спрос на госбумаги остается высоким вопреки возобновлениям санкционной риторики - Промсвязьбанк

На взгляд эксперта Промсвязьбанка Дмитрия Грицкевича, Минфину пришлось проводить аукционы в непростых условиях - из-за сообщений о готовящихся к подписанию санкциях доходности ОФЗ за неделю выросли на 16-17 б.п. На фоне снижения аппетита к рублевым активам министерство снизило дюрацию размещаемых выпусков, предложив инвесторам 3-летний выпуск ОФЗ 26209 и 7,5-летний ОФЗ 26226.

По итогам 2 аукционов общий объем размещения составил 83 млрд. руб., что стало вторым результатам по объему размещения после рекорда 13 марта, когда было продано бумаг на 91,4 млрд. руб. При этом объем спроса даже превысил уровень 13 марта на 880 млн. руб., составив 145,9 млрд. руб.

"По сути, наблюдаемый на аукционах спрос на ОФЗ может говорить об отсутствии ожиданий у инвесторов жестких санкций, а локальный рост волатильности на рынке используется для наращивания позиции в госбумагах, - заключает специалист Промсвязьбанка. - В частности, источники Рейтер сообщили, что сегодня в Сенат США будет представлен законопроект, цель которого - помешать России вмешиваться в американские выборы (DETER Act). При этом, судя по всему, DETER Act предусматривает возможность введения жестких санкций к РФ в случае вмешательства лишь в будущие выборы, что должно несколько снизить градус напряженности на рынке.

При этом фундаментально российские госбумаги остаются привлекательными на фоне стабилизации инфляции и перспектив снижения ставки ЦБ в конце 2019 - начале 2020 года, предлагая премии по доходности к ключевой ставке на уровне 36-66 б.п. по 5-10 летним ОФЗ".