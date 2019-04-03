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03 апреля 2019 года 17:43
Дивиденды Россетей, ФСК и МРСК в 2019 окажутся под давлением отраслевых факторов - ИК "Атон"
"В 2019 году в нашем традиционном мониторе дивидендов Россетей, ФСК и МРСК мы рассматриваем характерные для отрасли и компаний факторы, которые окажут наибольшее влияние на дивиденды за 2018 и 2019, - указывают эксперты ИК "Атон". - Мы ожидаем, что четыре МРСК обеспечат впечатляющую доходность 11% по итогам 2018, но отмечаем существенный риск снижения доходностей в 2019, т.к. давление на чистую прибыль компаний из-за повышения операционных расходов на передачу электроэнергии должно проявиться в большей степени. Мы продолжаем отдавать предпочтение ФСК (ВЫШЕ РЫНКА, дивидендная доходность 9%), перед Россетями (НЕЙТРАЛЬНО), которые, несмотря на высокие дивидендные поступления (20.5 млрд руб. за 2018) и положительный FCF, предлагают скромную доходность (максимум 5% по привилегированным акциям)". Сложные упражнения по расчету дивидендов привели аналитиков ИК "Атон" к выводу, что по итогам 2018 список топ-5 дивидендных историй мало изменился по сравнению с 2017. Лидером уже второй год подряд выступает MRKP (доходность 11.5%), но за ней с минимальным отрывом следуют MRKY и LSNGP (11.4%), а также MRKV (10.6%). Пятерку лидеров замыкает FEES (9.1%) - ожидаемый дивиденд 0.015 руб. на акцию, скорее всего, материализуется, учитывая сильную динамику чистой прибыли в 2018 (+33% г/г по РСБУ, +28% г/г по МСФО). Для оценки дивидендов специалисты "Атона" используют меньший из двух показателей - оценки АТОНа или показателя из финансовых планов компаний. "Мы отмечаем три основных тренда, оказавших давление на прибыль МРСК/ФСК в 2018: 1) рост операционных расходов (на фоне изменения в учете потерь электроэнергии); 2) повышение налога на имущество; 3) приобретение статуса гарантирующего поставщика (MRKU, MRKZ, MRKS). Однако несмотря на сильные общие тренды, специфические для компаний драйверы приводят к различной динамике чистой прибыли (в топ-5 она колебалась от -20% до 100%+ г/г) и сильному разбросу в коэффициентах выплат (10-75% чистой прибыли). С учетом этого мы сомневаемся, что все компании из топ-5 2018 сумеют сохранить высокие дивиденды в дальнейшем", - отмечается в обзоре ИК "Атон". Финансовые планы дочерних компаний Россетей на 2019 по РСБУ предполагают снижение прибыли как относительно предыдущих прогнозов компаний, так и к 2018 из-за давления отраслевых трендов. Это, по мнению специалистов ИК "Атон", означает более низкие дивиденды: по плановым показателям, среди МРСК только LSNGP обеспечат доходность 12.4%, а MRKP, MRKV, MRKC и MRKZ предложат всего 5-6%. Чистая прибыль ФСК по РСБУ за 2019 также будет ниже г/г, но компания исторически придерживается стабильно высоких выплат, что побуждает аналитиков "Атона" заложить показатель 0.015 руб./акц. (без изм. г/г, доходность 9.1%).
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