Фондовый рынок имеет шансы закрыть среду в "плюсе" - "Открытие Брокер"

"Российский рынок имеет шансы закрыть день в "плюсе" на волне общего оптимизма в мире. Рубль чувствует себя не столь уверенно, как это могло бы быть, поскольку в ближайшие дни может проясниться вопрос о том, какие ограничительные меры Белый дом решит принять по "делу Скрипалей" и Венесуэлы. Кроме того, в НАТО продолжается обсуждение о том, как показать РФ необходимость соблюдать свободу судоходства в Чёрном море. Соответственно, с экономических позиций у российского рынка есть основания для дальнейшего роста, а у рубля - для укрепления. Однако риски политических действий продолжают сдерживать более активные покупки", =- отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.